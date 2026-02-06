Rihanna begeistert: Bauchansatz wird zur Fashion-Inspiration

Rihanna (37) hat in Paris offen erzählt, wie sich ihr Körper nach ihren Schwangerschaften verändert hat und wie sie ihren Look daran anpasst. Bei der Dior-Show zur Haute Couture Fashion Week schwärmte die Sängerin und Unternehmerin von Mänteln, Kleidern und Röcken, die am Bauch locker fallen. "Ich wollte die Mäntel, ich wollte die Kleider, ich wollte die Röcke mit einem kleinen Bump hier", sagte Rihanna in einem auf TikTok geteilten Dior-Interview und tippte auf ihren Bauch. "Ich habe ein kleines Pölsterchen nach den Kindern, also liebe ich das." Mit A$AP Rocky (37) war sie in Paris unterwegs, der Rapper ist der Vater ihrer Söhne RZA und Riot sowie ihrer kleinen Tochter Rocki.

Die Musikerin geriet nach der Show ins Schwärmen über die Couture-Details. "Ich liebte die Accessoires, die Taschen, die Schuhe, die Ohrringe! Alles war perfekt gemacht, super gut verarbeitet, super verspielt. Alles hat mich begeistert. Es war eine sehr aufregende Show", sagte sie in dem Dior-Clip. Im Gespräch mit Extra erklärte Rihanna zudem, wie sehr sie das Leben als Dreifach-Mama genießt: "Die Babys sind unglaublich. Sie werden alle größer, und ich kann es nicht fassen. Meine Söhne – oh, mein Gott! – ihre Gesichter verändern sich. Ihre Hälse werden länger. Ich liebe es." Rocky ergänzte in einem weiteren Interview, die Kinder seien "so süß wie eh und je", und betonte, wie gut sich RZA und Riot inzwischen miteinander verstehen. Er sei überrascht, "dass die beiden Älteren sich so gut verstehen", trotz des geringen Altersabstands.

Abseits des Modewirbels zeigt sich das Paar gern als Team, das sich Raum für Nähe schafft. Die beiden setzen privat auf gemeinsame Zeit zu zweit und auf Rituale, die im Familienalltag Halt geben. Spieleabende gehören ebenso dazu wie verabredete Dates – kleine Inseln, die sie sich zwischen Windeln, Studio und Laufsteg freihalten. Rihanna hat in der Vergangenheit gesagt, sie habe ihre frühere Vorstellung von "Erst heiraten, dann Kinder" losgelassen, um das Muttersein nicht aufzuschieben. Seitdem feiern die beiden den Alltag zu fünft: Sie teilen Kuschelmomente mit Rocki, staunen über RZAs und Riots Bruder-Dynamik und lachen über kleine Schummeleien am Spieltisch – ein Blick darauf, wie Glamour und Familienleben Hand in Hand gehen.

Getty Images Rihanna bei der Met Gala 2025

Instagram / badgalriri Superstar Rihanna mit ihrem Neugeborenen, September 2025

Getty Images Rihanna und A$AP Rocky in Paris