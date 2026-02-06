Allianzen bei "Promis unter Palmen": Das sagt Yvonne Woelke

Bei der Premiere der neuen Staffel von Promis unter Palmen hat Yvonne Woelke (46) klare Worte zum dominierenden Thema des Abends gefunden: Allianzen. Im Gespräch mit Promiflash erklärte der Reality-Star, dass bereits in der ersten Folge ein Bündnis geschmiedet wurde – und genau das störe sie. Yvonne sagte, solche frühen Zusammenschlüsse machten das Format vorhersehbar und nähmen dem Wettbewerb die Spannung. Die Premiere fand passend zum anstehenden Staffelstart am 9. Februar statt. Yvonne war vor Ort und verfolgte, wie Mitwirkende und Gäste über Taktik und Teamgeist diskutierten. Ihr Fazit: Allianzen gleich zu Beginn? "Langweilig" und "schade".

Yvonne legte nach und forderte, dass solche Bündnisse Konsequenzen haben sollten. "Was ich halt schade finde, ist, dass es gleich die Allianz gab. Das finde ich ein bisschen langweilig und müsste man auch ehrlich gesagt unterbinden, weil ich kann dieses Wort Allianz nicht mehr hören. Wirklich. Das ist so langweilig", sagte sie gegenüber Promiflash. Besonders unfair sei das ihrer Meinung nach für Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die noch nicht tief im Reality-Geschäft stecken und wenig Erfahrung mit typischen Show-Mechanismen haben. Als Beispiel nannte sie Anouschka Renzi (61), die in der Runde erst nachfragen musste, was eine Allianz überhaupt ist – und sich den Begriff von Dilara Kruse erklären ließ. Für Yvonne zeigt genau das, wie schwer es Neulinge haben, wenn Taktik-Gefüge sofort zuschnappen.

Yvonne kennt die Mechanismen von Shows wie "Promis unter Palmen" aus eigener Erfahrung und beobachtet genau, wie sich Dynamiken zwischen den Kandidaten entwickeln. Die Blondine hat in der Vergangenheit schon mehrfach vor der Reality-TV-Kamera gestanden und weiß, wie sehr Beziehungen in Formaten dieser Art den Verlauf einer Staffel prägen können. Im vergangenen Jahr war sie selbst bei "Promis unter Palmen" dabei, kurz zuvor holte sie sich im Forsthaus Rampensau Germany zusammen mit ihrem Partner Peter Klein (58) sogar den Sieg.

Getty Images Yvonne Woelke bei der Berlin-Premiere von "Landman" Staffel 2 im Zoo Palast

AEDT Yvonne Woelke, 2025

Instagram / yvonnewoelke Peter Klein und Yvonne Woelke, Mai 2025