Kein Mehrwert? Ariel zweifelt an Hardys Dschungel-Verbleib

Tag elf im Dschungelcamp sorgt erneut für Spannungen: Ariel kann Hardy Krügers (57) Verbleib in der Show offenbar nicht nachvollziehen. Im Dschungeltelefon macht sie ihrer Frustration Luft und beschreibt den Schauspieler als wenig engagiert. "Nur zum Essen kommt er, sonst liegt er den ganzen Tag", beschwert sich die Teilnehmerin und ahmt daraufhin seine vermeintliche Liegeposition auf dem Feldbett nach. Besonders verwundert zeigt sie sich darüber, dass er angeblich nicht einmal ausreichend Wasser trinke, um den Gang zur Toilette zu vermeiden. Ihre deutliche Meinung: "Ich weiß nicht, was die Leute in ihm sehen. Er ist null lustig, er ist einfach kein Mehrwert hier in der Gruppe."

Auch andere Campbewohner äußern sich kritisch zu Hardy. Samira Yavuz (32) bezeichnet ihn scherzhaft als "Couch Potatoe" und spielt auf seine vermeintlich geringe Aktivität an. Sogar am gemeinsamen Abendessen gerät der Schauspieler in die Kritik, als er Simone Ballack, die als Hauptköchin des Camps agiert, ins Handwerk pfuschen will. Dieses Verhalten kommt bei der Gruppe nicht gut an und verstärkt die negativen Stimmen zu seiner Rolle im Camp. Trotz allem bleibt Hardy bisher im Rennen, dank der Unterstützung durch die Zuschauer.

Zuletzt musste Mirja du Mont (50) das Camp verlassen. Die Mitcamper zeigten sich überrascht, doch das Model blieb gefasst und verabschiedete sich mit den Worten: "Ist egal, für mich ist das total in Ordnung. Das macht gar nichts, alles gut." Die restliche Gruppe verabschiedete sich herzlich und wünschte ihr alles Gute für die Zeit nach dem Abenteuer unter dem australischen Himmel. Auch Stephen Dürr (51) musste in der vergangenen Entscheidung zittern, denn er erhielt die zweitwenigsten Anrufe der Zuschauer. Ein weiteres Mal rettete ihn das knappe Voting und der Schauspieler durfte bleiben.

Collage: RTL, RTL Collage: Ariel und Hardy Krüger jr.

RTL Simone Ballack und Samira Yavuz, Dschungelcamp 2026

RTL Mirja du Mont, Dschungelcamp 2026