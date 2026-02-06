Antonia Hemmer meint: Patricks Vorwürfe "machen keinen Sinn"

Antonia Hemmer (25) wehrt sich ein weiteres Mal gegen die Vorwürfe von Patrick Romer (30) – und findet deutliche Worte. Im Dschungelcamp hatte der TV-Bauer bei einem Abwasch-Talk mit Eva Benetatou (33) behauptet, Antonia sei vor ihrer TV-Teilnahme bei Bauer sucht Frau "übergriffig" gewesen und habe ihn vorab bedrängt. Zudem habe er sich "fürs Fernsehen benutzt" gefühlt. Jetzt reagiert Antonia öffentlich und macht klar, wie sie die gemeinsame Geschichte sieht. "Als ich das natürlich dann auch im Fernsehen gesehen habe, dachte ich mir so, also vor ein paar Tagen sagst du im Interview noch, ich bin devot, also dir unterwürfig und mache alles, was du willst. Und dann, ein paar Tage später, bin ich übergriffig und mache genau das Gegenteil", meint die Influencerin gegenüber RTL und fügt hinzu: "Er verstrickt sich da irgendwie selber in irgendwelche Theorien."

Im Gespräch ordnet Antonia die Kennenlernphase ein und bestätigt, 2020 den ersten Schritt gemacht zu haben. "Ich habe ihn tatsächlich angeschrieben", sagt sie. Es habe ein Treffen gegeben – das sei aber von Patrick ausgegangen. "Es war ja nicht so, dass ich ihn zu Hause überfallen habe", betont sie. Gerade deshalb finde sie Patricks Darstellung unlogisch: "Warum komme ich denn, wenn ich so übergriffig bin, dann auch mit der Person zusammen? Also es macht einfach keinen Sinn, was er erzählt." Außerdem störe sie, dass Patrick bis heute keine Einsicht zeige: "Anstatt zu sagen: ‚Ey, ich hab damals echt Scheiße gebaut, es tut mir leid, ich habe sie echt verletzt und und und wie Dreck behandelt."

Hintergrund der öffentlichen Auseinandersetzung sind Äußerungen von Patrick, die schon vor rund zwei Wochen im Dschungelcamp für Wirbel gesorgt hatten. Dort hatte der TV-Bauer mit Eva offen über die Beziehung gesprochen. "Wir hatten 'ne tolle Zeit, aber es gab viele Dinge, die nicht gepasst haben", sagte Patrick. In der Sendung berichtete er außerdem, Antonia habe gewollt, dass er die Teilnahme an "Bauer sucht Frau" absagt und sie sofort heiratet. "Sag 'Bauer sucht Frau' ab und heirate mich", soll sie laut Patrick gefordert haben. Dass sie sich dennoch näherkamen und schließlich ein Paar wurden, sei für ihn überraschend gewesen.

Anzeige Anzeige

Instagram / antonia_hemmer Patrick Romer und Antonia Hemmer

Anzeige Anzeige

Instagram / antonia_hemmer Antonia Hemmer, Reality-TV-Bekanntheit

Anzeige Anzeige

RTL Eva Benetatou und Patrick Romer, Dchungelcamp 2026