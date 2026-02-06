Jelly Roll spendet einen Grammy an Gefängnis in Nashville

Jelly Roll (41), der bei den Grammys 2026 gleich dreimal ausgezeichnet wurde, sorgt mit einer besonderen Geste für Aufsehen. Der Musiker, der für sein Album "Beautifully Broken" unter anderem den Preis für das beste zeitgenössische Country-Album erhielt, gab bekannt, eine seiner drei Trophäen an ein Gefängnis in Nashville zu spenden. "Ich denke, ich werde die zweite Auszeichnung an Sheriff Daron Hall geben, damit sie im Gefängnis aufgestellt wird", erzählte er im Gespräch mit Entertainment Tonight. Teil des Interviews war auch Schauspielerin Sarah Michelle Gellar (48), die betonte: "Damit die Insassen sehen, dass es ein Leben danach gibt."

Jelly Roll, der früher selbst mit dem Gesetz in Konflikt geraten war, erinnerte sich in seiner Grammy-Dankesrede an schwierige Zeiten. 2008 saß er wegen Drogenbesitz in einer Zelle und hatte nichts weiter als eine kleine Bibel und ein Radio bei sich, die ihm in seiner dunkelsten Phase Hoffnung gaben. "Es gab Momente, in denen ich nicht dachte, dass ich eine Chance hätte. Aber ich glaubte daran, dass Musik und Gott mein Leben verändern können", erklärte der Musiker emotional. Auch die Geburt seiner Tochter im selben Jahr war für ihn ein Wendepunkt: Er beschloss, nie wieder Drogen zu verkaufen und eine bessere Zukunft für sich und seine Familie aufzubauen.

Im Laufe seiner Karriere sprach Jelly Roll immer offen über seine Vergangenheit, die ihn rund 40-mal hinter Gitter brachte. Heute schöpft er aus diesen Erfahrungen Kraft und Motivation, andere Menschen zu inspirieren. Nachdem er seine Zeit im Gefängnis genutzt hatte, um seinen Schulabschluss nachzuholen, setzte er alle Hebel in Bewegung, um sich und seinem Leben eine neue Richtung zu geben. Seit 2016 ist der Musiker mit seiner Frau Bunnie XO verheiratet und stolz darauf, Vater von zwei Kindern zu sein.

Getty Images Jelly Roll bei den Academy of Country Music Awards 2025

Getty Images Preisverleihung bei den 68. Grammy Awards in Los Angeles

Instagram / jellyroll615 Jelly Roll nach Abnahme und ohne Bart