Jetzt also doch: Halle Berry nimmt Vans Heiratsantrag an

Halle Berry (59) macht den Schritt, auf den Fans seit Monaten gewartet haben: In der "Tonight Show" verriet die Schauspielerin im Gespräch mit Jimmy Fallon (51), dass sie den Heiratsantrag ihres Partners Van Hunt (55) angenommen hat. In der US-Show präsentierte Halle am Mittwochabend in New York stolz ihren funkelnden Verlobungsring und erklärte, dass der Musiker ihr einen "kleinen Ring" angesteckt habe – der sich in der Studiobeleuchtung als eindrucksvolles Diamant-Schmuckstück entpuppte. Damit ist klar: Die Hollywood-Ikone und der Grammy-Gewinner wollen tatsächlich vor den Traualtar treten. Wo und wann die Hochzeit stattfinden wird, steht allerdings noch nicht fest, doch für Halle wäre es bereits Ehe Nummer vier, für Van die zweite Hochzeit.

Mit ihrem Auftritt bei Jimmy Fallon räumte Halle auch mit einem Missverständnis auf, das zuletzt für reichlich Gesprächsstoff gesorgt hatte. "Es gab da eine gewisse Verwirrung, dass er mich gefragt hat und ich Nein gesagt habe. Das ist nicht der Fall", stellte sie in der Late-Night-Show klar. Sie habe "natürlich" Ja gesagt, betonte die Oscarpreisträgerin, die ihren Ring daraufhin demonstrativ in die Kamera hielt. Van hatte in der "Today Show" vor einiger Zeit selbst lachend berichtet, sein Antrag schwebe immer noch "in der Luft" – nun ist diese Wartezeit offiziell vorbei.

Erst vor wenigen Tagen hatte die Schauspielerin betont, dass sie ihre Entscheidung nicht überstürzen wollte. "Ich weiß nicht, ob wir jemals heiraten werden", erklärte Halle offen gegenüber The Cut. Nur in einem speziellen Fall würde sie ihre Haltung überdenken: "Wenn es um medizinische Entscheidungen und die damit verbundene gesetzliche Priorität geht, könnte eine Ehe eine Überlegung wert sein."

Getty Images Halle Berry und Van Hunt bei den Critics' Choice Awards 2022

Getty Images Teilnehmerin der SiriusXM Front Row Series zu "Crime 101" im SiriusXM Studio in New York City

Getty Images Van Hunt und Halle Berry bei den Oscars 2023