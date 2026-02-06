Nach Forsthaus-Beef: So steht es um Yeliz Koc und Christo

Chris Manazidis und Yeliz Koc (32) haben ihre Spannungen aus Forsthaus Rampensau Germany inzwischen beigelegt. In der Show hatten Chris und sein Kumpel C-Bas ihre Allianz verraten und damit vor allem Yeliz und ihre Mitstreiterin Dilara Kruse auf die Palme gebracht. Jetzt verrät der ehemalige Kampf der Realitystars-Kandidat im Gespräch mit Promiflash, dass der Ärger längst verflogen ist und alle Beteiligten wieder normal miteinander umgehen: "Yeliz und ich sind cool miteinander. Sowohl Yeliz als auch Dilara als auch ich haben uns ausgesprochen." Vor allem zu der Ex von Jimi Blue Ochsenknecht (34) scheint der Social-Media-Star einen besonders entspannten Draht zu haben – die beiden sehen sich inzwischen sogar ganz privat abseits der Kameras.

Im Interview schildert Chris, wie die Versöhnung ablief. Dabei habe er den beiden Realitystars deutlich gemacht, wie er die Situation einordnet: "Ich habe den Mädels versucht zu erklären, schaut mal, Mädels. Alles gut. Wir verstehen uns super. Aber das ist am Ende des Tages immer noch ein Spiel." Besonders deutlich wird, wie sehr sich die Wogen geglättet haben, als Chris erzählt, dass er vor Kurzem sogar bei Yeliz zu Besuch war: "Ich war vor ein paar Tagen bei Yeliz zu Hause und habe beim Streichen geholfen. Also, wir kommen sehr gut miteinander aus", fasst er den aktuellen Stand ihres Verhältnisses zusammen.

In der Show wirkte die Lage damals allerdings noch völlig anders. Nach dem Bruch der Allianz kurz vor dem Finale war die Enttäuschung der Frauen riesig. Besonders Dilara zeigte sich verletzt: "Was mir wehtut, ist, dass ich dir das nicht ermöglichen konnte. Dass ich nicht auf dich gehört habe. Weil mein Sturkopf an die anderen geglaubt hat", sagte sie traurig zu Yeliz. Es schien, als wäre die Freundschaft endgültig vorbei. Auch Chris selbst klang im Forsthaus noch wenig versöhnlich. "Ich werde halt der Typ sein, der denen nicht den Arsch gerettet hat", kommentierte er das Drama um die zerbrochene Allianz. Dass heute alle wieder "cool miteinander" sind, war zu diesem Zeitpunkt kaum vorstellbar.

Joyn Yeliz Koc und Chris Manazidis bei "Forsthaus Rampensau Germany" Staffel 3

Instagram / christo Chris Manazidis, Juli 2025

Joyn Yeliz Koc und Dilara Kruse bei "Forsthaus Rampensau Germany" Staffel 3, 2025