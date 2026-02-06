Wolter-Twins verabschieden sich von "World Wide Wohnzimmer"

Das beliebte Moderatoren-Duo Dennis und Benni Wolter hat das Ende ihrer Webshow "World Wide Wohnzimmer" bekanntgegeben. Die letzte Folge des Formats, das von den Zwillingsbrüdern moderiert wurde, lief im August 2025 und durfte den Comedian Felix Lobrecht (37) als Gast begrüßen. Bereits damals war von einer Pause die Rede, doch vor wenigen Tagen brachen die Brüder auf Instagram ihr Schweigen über die Zukunft: "World Wide Wohnzimmer" wird es nicht mehr geben. Stattdessen haben sie ihre Kanäle in "Wolterzwillinge" umbenannt und arbeiten an neuen Projekten.

Die Webshow, die 2016 ihren endgültigen Namen erhielt und ab 2017 Teil des öffentlich-rechtlichen Jugendangebots Funk war, hat in ihrer Laufzeit eine beeindruckende Entwicklung genommen. 2024 wechselte die Produktion zu Joyn und konnte bis zuletzt beachtliche Erfolge mit 1,4 Millionen Abonnenten auf YouTube verbuchen. In ihrem Statement erklärten die Zwillinge, dass ihnen dieser Schritt schwergefallen sei, sie jedoch bereit sind, "alte Zöpfe abzuschneiden" und sich neuen Herausforderungen zu stellen. Mit einem noch geheimen neuen Format wollen die beiden in Zukunft kreatives Neuland betreten.

Dennis und Benni Wolter starteten einst mit dem YouTube-Kanal "Twin TV" und etablierten später ihr erfolgreiches Konzept aus Unterhaltung und Promi-Interviews. Unvergessen bleibt etwa ihr Spiel "Erkennst du den Song?", das sogar den Sprung ins deutsche Fernsehen schaffte. Für ihren Wechsel zu ProSieben im Dezember 2024 setzten die Brüder auf eine mehrstündige Live-Ausgabe des beliebten Formats. Die Wolter-Zwillinge bewiesen stets ihren Einfallsreichtum und ihre Nähe zu Fans – Eigenschaften, die sie auch in ihren kommenden Projekten beibehalten wollen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Dennis Wolter und Benni Wolter 2023

Anzeige Anzeige

Joyn / Felix Görgens Benni und Dennis Wolter von "World Wide Wohnzimmer"

Anzeige Anzeige

Getty Images Dennis Wolter und Benjamin Wolter beim Deutschen Fernsehpreis 2023