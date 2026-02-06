Damit offiziell? Eric Stehfest schwärmt von Franziska Temme

Eric Stehfests (36) Worte lassen kaum noch Zweifel: Der Schauspieler hat auf Instagram ein inniges Foto mit Franziska Temme (31) geteilt und dazu eine emotionale Liebeserklärung veröffentlicht. Kennengelernt hatten sich die Reality-Bekanntheiten in der TV-Show Promis unter Palmen. Seitdem wurden sie immer wieder gemeinsam in der Öffentlichkeit gesehen, auch auf roten Teppichen. Nun schreibt der zweifache Vater von einem Neuanfang an seiner Seite und bedankt sich ausdrücklich bei Franzi. "Jetzt beginnt etwas Neues. Ich fühle mich klarer, ruhiger, wie neu geboren. Neben mir ist eine Frau, deren Schönheit nicht nur sichtbar, sondern spürbar ist. Ihre Seele berührt etwas in mir, das lange verletzt war, und bringt Heilung, Zuversicht und Hoffnung zurück", heißt es in seinem Beitrag.

In seinem langen Text spricht Eric offen über eine schwierige Phase, die hinter ihm liege: "Die schwere Zeit liegt hinter mir. Sie war dunkel und lang, aber sie ist vorbei. Ich blicke nicht mit Bitterkeit zurück, sondern mit Dankbarkeit, weil sie mich genau an diesen Punkt geführt hat." Am Ende richtet er seinen Dank nicht nur an die Produktionsfirmen des Formats, sondern ganz besonders an Franziska: "Danke, dass du mich so akzeptierst, wie ich wirklich bin, mit allem, was zu mir gehört." Unter dem Beitrag sammeln sich Kommentare von TV-Weggefährten und Fans. "Ich liebe euch zusammen", schreibt Reality-Bekanntheit Vanessa Nwattu (26), Kollegin Pia Tillmann (40) kommentiert schlicht "Liebe". Auch Franziska selbst meldet sich im Kommentarbereich zu Wort und schreibt: "Danke für deine schönen Worte. Manchmal begegnen sich Menschen genau zur richtigen Zeit. Auf alles, was vor uns liegt."

Offiziell haben Eric und Franziska bislang nicht bestätigt, dass sie ein Paar sind. Doch vor rund zwei Wochen kommentierte der Schauspieler die Liebesgerüchte auf seine ganz eigene Weise. Bei einem gemeinsamen Auftritt auf der Dschungelparty von Julian F.M. Stoeckel (38) scherzte er im Gespräch mit Bunte: "Ob wir zusammen sind oder nicht, verrät das Licht." Mit diesem Statement hielten die beiden die Öffentlichkeit weiter im Unklaren. Zwischen den Zeilen wurde allerdings deutlich, wie sehr sich bei Eric und seiner Begleiterin die Zeichen auf ernste Gefühle verdichten.

