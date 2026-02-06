Anna-Maria Ferchichi will keine deutsche Nanny

Anna-Maria Ferchichi (44) sorgt mit einer knappen Antwort in einer Instagram-Fragerunde für Wirbel: Inmitten der Vorbereitungen auf den Umzug ihrer großen Patchworkfamilie nach Deutschland wollte ein Fan wissen, ob sich die Mutter von acht Kindern in der neuen Heimat auch eine deutsche Erzieherin als Nanny vorstellen könne. Die Frau von Rapper Bushido (bürgerlich: Anis) reagierte deutlich und schrieb: "Nein, aufgrund unserer Privatsphäre kommt es für uns nicht infrage." Der Einblick stammt aus einer Story, in der die Influencerin generell Fragen rund um das neue Leben in Deutschland beantwortete. Bereits zuvor hatten Anna-Maria und Anis ihre Vorfreude auf ihr neues Heim mitgeteilt: "Wir haben uns entschieden, zwei Zuhause zu haben und zwischen ihnen zu pendeln", schrieben sie. "Wir hoffen sehr, dass München und Grünwald uns gut aufnehmen und lassen alles ganz entspannt auf uns zukommen."

Lange blieb Anna-Marias Nanny-Aussage allerdings nicht nur in ihrer eigenen Community: Der Social-Media-Kanal Infoluencer verbreitete einen Screenshot der Antwort auf X weiter und kommentierte süffisant, dass offenbar eine Doku über das Privatleben und mehrere Instagram-Accounts, auch von den Kindern, kein Problem seien. Unter dem Beitrag entlud sich schnell Kritik. Ein User schrieb: "Das lässt ja auch wieder tief blicken… wie gehen die zu Hause miteinander um, dass sie sich solche Sorgen machen?" Eine andere Stimme mutmaßte, es gehe eher um das Image der Familie als um Rückzug aus der Öffentlichkeit: "Eine Doku ist oft auch gefaked, bzw. sie können mitentscheiden, wenn etwas nicht rein soll. Aber ne Nanny, die alles ungefiltert miterlebt, könnte schon 'gefährlich' sein." Wieder andere wunderten sich über die kategorische Absage an deutsches Personal und fragten: "Als könnten die keine NDAs (Verschwiegenheitserklärung) vereinbaren, oder?"

Im Hintergrund steht ein Familienleben, das sich ohnehin gerade stark verändert: Nach Jahren mit umfangreicher Unterstützung in Dubai wollen Anna-Maria und Anis im neuen Zuhause viele Aufgaben wieder selbst übernehmen und den Alltag bewusster gestalten. Die Eltern setzen dabei zunehmend auf einen engeren Kreis an Helfern, der möglichst gut in das private Familiensystem passt. Für die Influencerin spielt die Balance zwischen öffentlicher Präsenz und geschütztem Familienraum seit Langem eine große Rolle: Einerseits teilt sie regelmäßig Ausschnitte aus dem Leben mit ihren Kindern und ihrem Mann, andererseits betont sie immer wieder, wie wichtig ihr festgelegte Grenzen seien. Im Mittelpunkt steht für sie ein enges Familiengefüge, das auf enger Zusammenarbeit im Haushalt, klaren Rollen und viel Zeit miteinander basiert.

