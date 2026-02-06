Diese Dschungelstars nehmen am Wiener Opernball teil

Beim Wiener Opernball am 12. Februar wird es diesmal besonders bunt und freizügig. Ex-Dschungelcamper Julian Stoeckel (38) wird gemeinsam mit Erotikmodel Micaela Schäfer (42) über das Parkett der Wiener Oper wirbeln, wie das österreichische Newsportal Heute.at berichtet. Während Julian für schrille Outfits und laute Auftritte steht, ist Micaela seit Jahren für ihre extrem knappen Looks bekannt. Auch andere Dschungelstars haben ihre Teilnahme an der Traditionsveranstaltung angekündigt. Evelyn Burdecki (37), Harald Glööckler (60) und Co. werden die Veranstaltung mit einer ordentlichen Portion Dschungelcamp-Glamour aufmischen.

Während Julian für schrille Outfits berühmt ist, gilt Micaela als Königin der knappen Couture – erwartet werden tiefe Dekolletés und mutige Blitzer. "Langweilig wird der Opernball heuer ganz bestimmt nicht", heißt es daher bei Heute.at. Auch Evelyn Burdecki kündigte jüngst ihre Teilnahme am Opernball an. Für die Düsseldorferin wird es eine echte Opernball-Premiere. Sie wird in der exklusiven Promi-Loge von Adi Weiss und Michael Lameraner Platz nehmen. Parallel tritt ein weiterer Dschungel-Veteran den Glamour-Dienst an: Harald Glööckler reist laut dem Portal mit seiner neuen Muse Tatiana Makarova an. In Glööcklers Loge soll sich zudem Herta Margarete Habsburg-Lothringen die Ehre geben. Über weitere Gäste wird diskret geschwiegen – das passt zum Opernball, der große Namen gern bis zum letzten Moment im Samtvorhang versteckt.

Neben den beliebten Dschungelstars wird der Ball in diesem Jahr von weiteren prominenten Persönlichkeiten bereichert. Insbesondere die Teilnahme von Sharon Stone (67) sorgt für Vorfreude und reichlich Gesprächsstoff. Die Hollywood-Schauspielerin wird an der Seite des österreichischen Unternehmers Karl Guschlbauer erwartet. Der jährliche Opernball, der als Treffpunkt der High Society gilt, verbindet Tradition mit Glamour und ist bekannt für die vielen internationalen Gäste, die dort aufeinandertreffen. Auch in diesem Jahr verspricht der Opernball ein gesellschaftliches Highlight zu werden.

Promiflash Micaela Schäfer und Julian F.M. Stoeckel bei der Dschungelcamp-Party

Getty Images Harald Glööckler in Berlin, November 2025

Getty Images Evelyn Burdecki, September 2024