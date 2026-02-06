Promi-Party-Drama: Verena Kerth ging wohl auf Jay Khan los

Glitzer, Gala, dann der Absturz: Nach der "Lambertz Monday Night" in Köln soll Verena Kerth (44) in der Nacht zu Dienstag gegen zwei Uhr im Shuttle-Abholbereich die Nerven verloren haben – ausgerechnet im selben Wagen, in den Jay Khan (43) einstieg. Laut Bild prallten die Wege der beiden dort zum ersten Mal an diesem Abend aufeinander, zuvor habe es keine Begegnung gegeben. Was folgte, beschreibt das Blatt als hemmungslose Pöbelei mit harten Beleidigungen und drastischen Drohungen. Sicherheitsleute griffen ein, das Fahrzeug wurde geräumt, Jay verließ das Shuttle fassungslos. Der Sänger stellt klar, dass für ihn bei Tötungsdrohungen eine rote Linie überschritten ist, und er prüft nun rechtliche Schritte.

Zeugen sprachen gegenüber Bild von einer Attacke ohne Vorwarnung und ohne erkennbaren Anlass. Demnach soll die frühere Moderatorin unter starkem Alkoholeinfluss gestanden haben und Jay im Wagen verbal angegangen sein. Der Musiker betonte im Gespräch mit dem Medium: "Ich bin immer noch schockiert über die wahllose Attacke von Verena Kerth gegen mich. Ich habe eigentlich ein sehr dickes Fell, aber wenn es um Tötungsdrohungen geht, hört es für mich auf", sagte er. Laut Bericht soll Verena nicht nur beleidigt, sondern mehrfach mit dem Tod gedroht haben. Das Sicherheitspersonal beendete den Vorfall, während die Pöbeleien laut Augenzeugen weitergingen. Die exakte Wortwahl der Ausfälligkeiten schildert "Bild" teils hinter der Paywall.

Mit der Konfrontation durch Bild zeigt sich Verena reumütig. Sie spricht von einem Blackout und räumt ein, sofort um Entschuldigung gebeten zu haben. "Oh Gott, es tut mir einfach nur wahnsinnig leid, dass ich so ausgeflippt bin. Ich kann mich nicht genau daran erinnern, was ich gesagt habe, aber dass ich einen Blackout habe, macht die Sache weder besser noch ungeschehen", sagte sie dem Medium. Weiter erklärte die Reality-TV-Bekannte, sie wolle an sich arbeiten und hofft auf Jays Verzeihung. Jay wurde als Teil der Boyband US5 bekannt, Verena steht seit Jahren als Moderatorin und Reality-Gesicht im Rampenlicht. Beide sind in der deutschen Unterhaltungswelt gut vernetzt, tauchen regelmäßig auf Events auf und kennen das Auf und Ab öffentlicher Abende.

Getty Images, Getty Images Verena Kerth und Jay Khan

Instagram / verenakerth Verena Kerth im Urlaub in Kitzbühel

Getty Images Die Boyband US5 im März 2007

