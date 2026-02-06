Jason Kelce behielt den Unterleibschutz eines Teamkollegen

Jason Kelce (38) hat in seinem gemeinsamen Podcast "New Heights" mit Bruder Travis Kelce (36) über eine ziemlich ungewöhnliche Deko-Idee für sein Zuhause gesprochen. In einer Bonusfolge, die am 30. Januar veröffentlicht wurde, erzählte der frühere Star der Philadelphia Eagles, was bei ihm im Haus künftig an die Wand kommen soll: ein Trikot von Travis aus dessen Zeit bei den Kansas City Chiefs. Im Fitnessraum seines Hauses soll außerdem ein eigenes Eagles-Trikot von Jason hängen – und direkt daneben als skurriler Hingucker das Super-Bowl-Suspensorium seines ehemaligen Teamkollegen Brent Celek aus dem Titeljahr 2018.

Ausgelöst hatte das Geständnis eine Fanfrage nach dem "seltsamsten Gegenstand" aus einem Super Bowl. Jason musste nicht lange überlegen: "Ich habe [Brents] Jockstrap aus dem Spiel", sagte er in der Folge. Travis lachte laut auf und hakte nach, ob Jason für den Unterleibschutz überhaupt einen Platz habe. "Oh ja. Im Kraftraum", konterte dieser gelassen. Auf die Frage, ob auch die berühmte Nummer 87 von Travis dort einen Ehrenplatz bekommt, kam von Jason nur ein entschiedenes "Natürlich".

Travis konnte kaum fassen, dass sein Bruder so viele Andenken hortet. Jason blieb gelassen und sagte, er habe unten im Haus alle Trikots gesammelt und wasche grundsätzlich nichts davon. Travis stimmte zu: "Du kannst sie nicht waschen. Du musst den Dreck und den Schweiß fühlen." Außerdem findet er Glasvitrinen eher unpassend, weil sie den direkten Kontakt verhindern. Jason, der mit seiner Frau Kylie und den gemeinsamen Töchtern zusammenlebt, zeigte damit einmal mehr, wie wichtig ihm Erinnerungen an Weggefährten aus der Kabine sind – ob es nun das Jersey des kleinen Bruders oder der getragene Jockstrap eines langjährigen Mitspielers ist.

Anzeige Anzeige

Getty Images Jason Kelce im Juli 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Jason Kelce im Oktober 2023

Anzeige Anzeige

Getty Images Travis Kelce, NFL-Star