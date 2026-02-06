Jennifer Aniston und Brad Pitt sollen sich wieder annähern

Brad Pitt (62) und Jennifer Aniston (56) sorgen jetzt nach über 20 Jahren seit ihrer Trennung erneut für Gesprächsstoff: Die einstigen Eheleute sollen sich nun so gut verstehen, dass sogar ein gemeinsamer Auftritt vor der Kamera im Raum steht. Ein Insider plauderte in der YouTube-Show "Uncoupled" aus, dass die beiden Hollywoodstars inzwischen ein freundschaftliches Verhältnis pflegen und sich ein gemeinsames Projekt vorstellen könnten. Während Brad aktuell mit Ines de Ramon (33) liiert ist, hat Jennifer in Jim Curtis, einem Hypnotherapeuten, ihr neues Liebesglück gefunden. Es kursieren sogar Gerüchte, dass die beiden Ex-Eheleute und ihre neuen Partner gemeinsame Doppel-Dates planen könnten.

In "Uncoupled" beleuchten die Moderatoren Margaret Abrams und Luke Carron, wie es damals überhaupt zum Bruch kam und wo Brad und Jennifer heute stehen. Die beiden hatten 2000 in Malibu geheiratet und galten lange als Hollywood-Traumpaar, bis Brad 2004 am Set von "Mr. & Mrs. Smith" auf Angelina Jolie (50) traf. Während die Gerüchteküche über eine Affäre brodelte, gaben Brad und Jennifer 2005 ihre Trennung bekannt. Auch Brads Beziehung mit Angelina endete Jahre später, und das Paar ist seit Dezember 2024 offiziell geschieden. Heute scheint Brads Verhältnis zu Jennifer versöhnlich: Der Insider beschreibt eine "große Freundschaft", die sich abseits der Schlagzeilen entwickelt habe.

Jennifer sprach in der Vergangenheit bereits über die emotional herausfordernden Zeiten nach ihrer Trennung von Brad. Sie erklärte, dass sie damals keinen "starken Schutzschild" hatte, um sich emotional vom Medienhype abzuschirmen. Trotzdem gab sie nicht auf und glaubte weiterhin fest an die Liebe: "Man muss einfach weitermachen, egal wie hart es ist." Offensichtlich ist die Verbindung der beiden nie vollständig abgerissen und zeigt sich nun umso harmonischer. Fans von Hollywoods einstigem Traumpaar dürfen also gespannt sein, ob ihre vermeintliche Zusammenarbeit tatsächlich Realität wird.

Getty Images Jennifer Aniston und Brad Pitt, 2001

Getty Images Angelina Jolie und Brad Pitt

Getty Images Jennifer Aniston, Januar 2024