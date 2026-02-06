Uneinig: So lief Treffen von Eva und Patricks Partnerin ab

Beim ersten Zusammentreffen nach dem Dschungelcamp standen sich Realitystar Evanthia Benetatou (33) und Patrick Romers (30) Freundin Annelie Henze im Hotel Imperial gegenüber. Anlass des Treffens war Evas Wunsch, mit Annelie über die Vorwürfe aus der Show zu sprechen. Der Mutter eines Sohnes wurde unterstellt, während ihrer Zeit im Camp mit dem TV-Bauern geflirtet zu haben. Um Klarheit zu schaffen, wollte Eva die Influencerin direkt ansprechen und betonte, dass es zwischen ihr und Patrick keine romantischen Absichten gegeben habe. Doch das geplante Gespräch verlief offenbar nicht ohne Spannungen. "Ja, ich habe Annelie direkt angesprochen und habe auch gesagt: 'Du, magst du vielleicht mit mir sprechen? Ich wollte dir nur ganz klar sagen, dass zwischen mir und Patrick einfach nichts ist. Und da war nichts, da ist nichts und das war 'ne ganz klare Unterstellung'", lautet Evas Darstellung der Unterhaltung laut RTL.

Annelie widersprach dieser Darstellung deutlich. Ihrer Aussage zufolge habe Eva erst nach etwa einer Stunde Kontakt gesucht. "Also erst mal saßen wir, glaube ich, eine Stunde lang nebeneinander, ohne dass da irgendwas kam. Ich habe ihr dann gesagt: 'Ne, ich möchte nicht mit dir reden.' Für mich gibt es da auch nichts zu reden", berichtet Annelie die Begegnung und erklärt weiter: "Sie ist eine wildfremde Frau für mich. Und bevor ich nicht mit meinem Partner gesprochen habe, ich bin für den hier, ich bin nicht mit Eva zusammen, werde ich nicht mit ihr sprechen, weil ich finde es einfach ihm gegenüber unfair." Die Fronten bleiben somit verhärtet, und die Perspektiven der beiden Frauen könnten kaum gegensätzlicher sein.

Dass Annelie nicht viel Lust auf ein Gespräch mit Eva hatte, zeichnete sich bereits vor dem Treffen ab. In der Sendung "Die Stunde danach" machte sie aus ihrer Meinung kein Geheimnis. "Sie macht da jetzt einfach wieder ihre Masche draus, weil sie natürlich Angst hat, rauszufliegen", erklärte Annelie und ließ keinen Zweifel an ihrer kritischen Haltung. Sie erinnerte auch an Evas Bachelor-Zeit und kommentierte spitz: "Wenn das halt deine Werte als Frau sind, dann gute Nacht!"

Anzeige Anzeige

Collage: Imago, Imago Collage: Eva Benetatou, Patrick Romer und Annelie Henze

Anzeige Anzeige

RTL Eva Benetatou, Dschungelcamp 2026

Anzeige Anzeige

Imago Patrick Romer küsst Annelie Henze vor dem Abflug ins RTL-Dschungelcamp 2026