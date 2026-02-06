Melanie B. verpasst Spice Girls-Reunion wegen Flitterwochen

Melanie B. (50) gönnt sich derzeit eine Auszeit vom Spice-Girls-Trubel und verbringt romantische Flitterwochen mit ihrem Ehemann Rory McPhee auf Mauritius. Die Sängerin und der Haarstylist haben im luxuriösen Fünf-Sterne-Resort Shangri-La Le Touessrok eingecheckt, wo Nächte ab rund 500 Pfund (etwa 574 Euro) kosten und Traumstrände, feine Restaurants und Spa-Behandlungen locken. Auf Instagram zeigt sich Scary Spice in einem extrem tief ausgeschnittenen, grünen Kleid, barfuß im Sand, eng an Rory geschmiegt, der in offenem weißen Hemd und schwarzen Hosen lässig in die Kamera blickt. "Wir lachen einfach immer zusammen, IMMER", schrieb Melanie zu ihrem Post.

Für ihre Honeymoon-Galerie wirft sich die Musikerin gleich mehrfach in Schale: Einmal strahlt sie in einem goldverzierten Minikleid, das ihre Silhouette betont, während sie Rory mit einem Arm um die Hüfte zieht. In einer weiteren Aufnahme setzt sie ihre Beine in Szene, dieses Mal in einem violetten Mini-Dress, bevor die beiden zu einem Dinner aufbrechen. In London spielte sich derweil ein besonderer Moment ohne sie ab: Dort kamen die Spice Girls zu einem privaten Wiedersehen zusammen. Begleitet von Sohn Cruz an der Gitarre stimmten Victoria Beckham (51), Emma Bunton (50), Melanie C. (52) und Geri Halliwell (53)-Horner im Esszimmer des Familienhauses eine akustische Version von "Viva Forever" an, während weitere Familienmitglieder im Hintergrund zusahen und in den Kommentaren mit augenzwinkernden Sprüchen auf die nostalgische Mini-Performance reagierten. Hinter den Kulissen ist das Verhältnis der fünf Spice-Girls-Frauen seit Längerem von Spannungen geprägt, besonders zwischen Melanie B. und Geri. Der Zwist zwischen den einstigen Freundinnen begann 2019, als Melanie in einer Talkshow enthüllte, sie hätte in den 90ern eine Affäre mit Geri gehabt. Diese wies die Behauptungen vehement zurück und beschuldigte ihre ehemalige Kollegin, die Geschichte erfunden zu haben, um ihre Autobiografie zu vermarkten.

Immer wieder war zu hören, dass gemeinsame Projekte wie eine TV-Drama-Serie oder eine Netflix-Doku zum 30-jährigen Bandjubiläum ins Stocken geraten seien, weil sich die Gruppe nicht auf einen gemeinsamen Weg einigen konnte. Auch Victoria hatte in der Vergangenheit offen gemacht, wie sehr sie es trifft, wenn ihr von einer Bandkollegin vorgehalten wird, sie habe sich zu weit von ihren Anfängen entfernt. Gleichzeitig senden die Frauen immer wieder kleine Signale der Verbundenheit – etwa, wenn Melanie C. öffentlich betont, wie sehr sie die gemeinsame Geschichte schätzt, oder wenn Victoria mit liebevollen Posts an die Musik-Ära erinnert. Während Melanie B. nun mit Rory die ersten Tage als Ehefrau in der Sonne feiert, wächst bei vielen Fans die Hoffnung, dass die enge Verbindung der fünf Frauen irgendwann auch wieder auf der Bühne sichtbar wird.

Anzeige Anzeige

Instagram / officialmelb Melanie B. genießt ihre Flitterwochen

Anzeige Anzeige

Instagram / victoriabeckham Mel C, Geri Halliwell, Emma Bunton und Victoria Beckham, Januar 2026

Anzeige Anzeige

Instagram / officialmelb Melanie B. kuschelt sich an ihren Ehemann