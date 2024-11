"World Wide Wohnzimmer" startet im Dezember auf ProSieben

Darauf haben Fans lange gewartet: Die beliebte Webshow "World Wide Wohnzimmer" wechselt von der Streaming-Plattform Joyn ins Free-TV auf ProSieben. Los geht es schon am 11. Dezember um 21:25 Uhr – also im Anschluss an TV Total. Für ihren TV-Auftakt hat sich das Moderatoren-Duo, bestehend aus den Zwillingen Benni und Dennis Wolter, etwas Besonderes ausgedacht: Ihre erste Free-TV-Ausgabe wird eine rund zweieinhalbstündige Live-Ausgabe ihres Quiz' "Erkennst du den Song?" sein. Das beliebte Spiel entwickelten die Brüder in ihrer Show und spielen es regelmäßig. Auf Instagram verkündeten die beiden außerdem, dass unter anderem Komiker Felix Lobrecht (35) dabei sein wird.

Mit ihrem Schritt ins Fernsehen geht für Benni und Dennis ein kleiner Wunsch in Erfüllung. Schon in der Vergangenheit erzählten sie offen, dass sie ihr Format gerne auf die Bildschirme bringen würden. "Unser Fokus liegt auf geilem Content. Daher ist es uns erst mal egal, wo unsere Gags gesehen werden. Aber natürlich ist das Fernsehen eine Welt, die uns gut gefällt", verrieten die beiden in einem Interview mit DWDL. Die Premiere im TV kommt jetzt allerdings sehr viel früher als von den Geschwistern erwartet. Im Sommer sagten sie noch: "Da wird spätestens 2025 bei ProSieben auch ganz sicher noch etwas kommen."

"World Wide Wohnzimmer" startete 2010 als kleine Webshow für Streamer und Webvideo-Produzenten bei YouTube. Damals nannten Benni und Dennis ihre Sendung noch "TWIN.TV". Wiederkehrende Gäste waren zu Beginn Twitch-Stars wie MontanaBlack (36), Freshtorge (36), Julien Bam (35) oder Papaplatte (27). Mit wachsender Reichweite kamen auch Promis aus anderen Branchen dazu: Unter anderem gab es Besuche von Mark Forster (41), Sido (43) oder Tokio Hotel. Aber auch Frederick Lau (35), Carolin Kebekus (44) und Thomas Gottschalk (74) nahmen bereits auf dem Sofa der Zwillinge Platz. Im Sommer folgte dann der Wechsel zu Joyn, wo "World Wide Wohnzimmer" nun montags, mittwochs und freitags neue Folgen herausbringt. Diese sind zwei Tage später auch auf dem YouTube-Kanal abrufbar.

Anzeige Anzeige

Getty Images Felix Lobrecht, Comedian

Anzeige Anzeige

Instagram / benjaminwolter Dennis und Benni Wolter, deutsche YouTuber

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr es, dass "World Wide Wohnzimmer" ins TV kommt? Schade, ich denke, sie hätten bei YouTube bleiben sollen. Klasse, dann erschließen sie sich bestimmt ein viel größeres Publikum. Ergebnis anzeigen