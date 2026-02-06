Familien-Skandale: Haakon stärkt Mette-Marit den Rücken

Kronprinz Haakon (52) von Norwegen hat am Freitag, den 6. Februar 2026, vor der Presse Stellung genommen und dabei betont, dass seine Familie in diesen schwierigen Zeiten für ihn an erster Stelle steht. Während sein Stiefsohn Marius Borg Høiby (29) in einen gerichtlichen Prozess mit 38 Anklagepunkten verwickelt ist und seine Frau, Kronprinzessin Mette-Marit (52), in den Fokus der Epstein-Affäre gerückt ist, erklärte der norwegische Thronfolger laut Ekstrabladet vor einem Kindergarten in Oslo: "Das Wichtigste für mich in den letzten Tagen war es, mich um die Familie zu kümmern. Ich kümmere mich um die Kronprinzessin und sie kümmert sich um mich." Er bat zudem um Verständnis und Ruhe, um in dieser turbulenten Zeit seinen Verpflichtungen nachkommen zu können.

Die Kronprinzessin hatte kurz zuvor öffentlich für ihr einstiges Verhältnis zu Jeffrey Epstein (†66) um Entschuldigung gebeten, nachdem neue Dokumente aus den sogenannten Epstein-Files enthüllt worden waren. Laut diesen Unterlagen war der Kontakt zwischen Mette-Marit und dem bereits verstorbenen Sexualstraftäter intensiver und langanhaltender gewesen, als es ursprünglich den Anschein hatte. Auch persönliche Nachrichten zwischen den beiden sind Teil der Dokumente, in denen die Kronprinzessin Epstein als "charismatisch" beschrieben hatte. In ihrer Entschuldigung erkannte sie Fehler in ihrer damaligen Urteilsfähigkeit an und drückte Bedauern aus, dass sie das Königshaus und die norwegische Öffentlichkeit enttäuscht habe.

Für Mette-Marit und Haakon geht es in der Öffentlichkeit oft um mehr als nur um royale Pracht und Tradition. Die Kronprinzessin, die 2001 nach ihrer Hochzeit mit Haakon Teil des norwegischen Königshauses wurde, hatte schon vor ihrer Ehe mit zwei Herausforderungen in der öffentlichen Wahrnehmung zu kämpfen: ihre alleinerziehende Mutterschaft und ihre gescheiterte Beziehung zu Marius' leiblichem Vater. Trotz der Kritik, die sie in ihren frühen Jahren als Royal begleitete, wurde sie für ihr Engagement in humanitären Projekten und ihre Nahbarkeit geschätzt. Haakon, der zu Beginn ihrer Beziehung stets bedingungslos hinter ihr stand, wiederholt diesen Rückhalt nun erneut in einer noch kritischeren Phase ihrer gemeinsamen Geschichte.

Imago Kronprinz Haakon von Norwegen und Kronprinzessin Mette-Marit von Norwegen, 2023

Imago Marius Borg Høiby beim 25-jährigen Thronjubiläum von König Harald in Trondheim, 23. Juni 2016

IMAGO / PPE Kronprinzessin Mette-Marit und Kronprinz Haakon im August 2025