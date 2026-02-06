"Sich verdient": Vanessa Nwattu kommentiert Emmy-Aleks-Zoff

Jetzt mischt sich Vanessa Nwattu (26) ein: Die Reality-Bekanntheit hat in einer Instagram-Fragerunde Klartext zur neuesten Eskalation zwischen Emmy Russ (26) und Aleksandar Petrovic (34) gesprochen. Nachdem sich Vanessa bei Temptation Island VIP von Aleks getrennt hatte, näherten sich Aleks und Emmy an. Doch die kurze Kennenlernphase ist inzwischen Geschichte, und zwar mit lautem Knall. Seit Tagen liefern sich die beiden auf Social Media giftige Schlagabtäusche, posten Seitenhiebe, reagieren mit Stories und Kommentaren. Aleks bezeichnete Emmy als "billig", Emmy wiederum postete kryptische Botschaften, in denen sie auf Aleks vermeintliches Alkoholproblem anspielte. Vanessa setzte nun am Donnerstag (5. Februar) in ihrer Q&A-Runde ein deutliches Zeichen.

In ihren Antworten ging Vanessa hart ins Gericht – mit Namen, Verhalten und Motiven. "Ich sage dazu jetzt einmal und endgültig etwas, weil es langsam einfach zu viel wird. Mein Name wird weiterhin öffentlich benutzt und mit Menschen in Verbindung gebracht, mit denen ich nichts mehr zu tun habe und ganz bewusst nichts zu tun haben will", erklärte sie in ihrer Story. Außerdem lieferte sie ihre Sicht auf die mediale Inszenierung rund um die Kennenlernphase von Aleks und Emmy: "Ich habe euch immer gesagt, dass es alles PR war von beiden. Mehr muss man dazu eigentlich nicht sagen." Deutlich kritisierte Vanessa den Ton der öffentlichen Auseinandersetzung und warf Aleks und Emmy "fehlenden Anstand, fehlende Reife und völlige Respektlosigkeit" vor. Beide suchten die Aufmerksamkeit, ohne Rücksicht auf andere. Ihr klares Fazit zu den Dauerstreitern: "Beide sind in meinen Augen peinlich und verdienen sich absolut. Für mich sind das zwei verlorene Seelen", schrieb sie. Eine weitere Einmischung schloss sie ab sofort aus.

Das Drama um die Ex-Verlobten und die TV-Bekanntheit Emmy hat eine Vorgeschichte: Nachdem die "Temptation Island VIP"-Ausstrahlung die Beziehung von Vanessa und Aleks zerlegt hatte, folgten mehrere TV- und Social-Media-Kapitel, in denen vor allem Nadelstiche und Anspielungen den Ton vorgaben. Vanessa hatte dabei wiederholt betont, dass sie Abstand und Ruhe suche, um das Erlebte hinter sich zu lassen. Abseits der Kameras pflegt die Influencerin einen engen Freundeskreis und verbringt viel Zeit mit Familie und Hund, während Emmy als Model und Content-Creatorin weiterhin eine treue Online-Community bedient. Aleks, der als Reality-Gesicht regelmäßig in Formaten auftaucht, teilt seinen Alltag bevorzugt in Stories – genau dort, wo sich die aktuelle Auseinandersetzung in den vergangenen Tagen erneut hochgeschaukelt hat.

Instagram / vanessa.nwa Vanessa Nwattu, Realitystar

Instagram / emmyruss Aleks Petrovic und Emmy Russ bei Fame Fighting, Oktober 2025

RTL Aleks Petrovic und Vanessa Nwattu beim finalen Lagerfeuer von "Temptation Island VIP"