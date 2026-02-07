Sam Dylan sieht Ariel schon jetzt in beliebter Realityshow

Reality-TV-Gesicht Sam Dylan (35) hat im Bild-Buschfunk über Ariel gesprochen – und dabei große Töne für die Zukunft der Dschungelcamp-Teilnehmerin angeschlagen. Der Social-Media-Star erklärte im Talk, Ariel sei der Name, den aktuell jeder kenne, und prophezeite ihr den nächsten großen TV-Coup. Sam sagt, mit einem cleveren Plan und einem starken Team könne sie jetzt richtig loslegen – und sogar in einer weiteren Kultshow landen. Seine Prognose zündet: Er sieht Ariel im "Sommerhaus der Stars", sobald an ihrer Seite ein neuer Partner steht.

Sam lässt keinen Zweifel daran, wer seiner Meinung nach am meisten vom Dschungel profitiert: "Ganz vorne die Ariel. Natürlich kannte der eine oder andere sie schon im Reality, aber jetzt kennt sie ganz Deutschland." Entscheidend sei für ihn, dass Ariel ihr Dschungel-Camplicht nun klug nutzt. "Wenn sie das jetzt richtig ausbaut, wenn sie ein gutes Management hat, dann wird Ariel von allen am meisten durchstarten. Man wird sie auch in Das Sommerhaus der Stars sehen, wenn sie einen neuen Typen hat. Da wird's richtig abgehen. Die hat einfach gut performt", so Sam. Damit liefert der Reality-Star gleich ein Drehbuch für den nächsten Karriereschritt – inklusive Format, Timing und Voraussetzung.

Ariel hat sich in der Reality-Welt mit energiegeladenen Auftritten einen Namen gemacht, vor allem durch ihre Präsenz vor der Kamera und den direkten Umgang mit Mitstreitern. Fans feiern an ihr die Mischung aus Offenheit und Schlagfertigkeit, die in Shows mit hohem Konfliktpotenzial gut ankommt. Sam, der bereits im Vorfeld über den diesjährigen Dschungel-Cast lästerte, kennt das Geschäft aus eigener Erfahrung und beobachtet die Szene aufmerksam. Er setzt bei Ariel auf genau jene Zutaten, die TV-Karrieren oft befeuern: Wiedererkennungswert, ein klarer Fokus auf öffentliches Storytelling und ein Umfeld, das die richtigen Türen aufstößt. Für viele Reality-Stars sind erfolgreiche Social-Media-Kanäle, Freundeskreise aus der Szene und ein verlässliches Management die Basis, um von einem Format ins nächste zu wechseln.

Anzeige Anzeige

ActionPress / Panama Pictures Sam Dylan im April 2024

Anzeige Anzeige

RTL Ariel und Hubert Fella, Dschungelcamp 2026

Anzeige Anzeige

RTL Ariel im Dschungelcamp 2026