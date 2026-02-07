Natalia Osada möchte Eva nicht im engeren Umfeld haben

Ein klarer Korb aus der Reality-Welt: Natalia Osada (35) macht im Netz und im Gespräch mit Promiflash deutlich, dass sie Evanthia Benetatou (33) nicht in ihrem engeren Umfeld sehen möchte. Die beiden Reality-TV-Bekannten seien sich mehrfach auf Events begegnet und hätten auch Nachrichten ausgetauscht, erzählt Natalia. Doch die früher vorhandene, vorsichtige Sympathie ist verflogen. "Ich habe Eva auf diversen Events kennengelernt", sagt sie gegenüber Promiflash und erklärt, warum sie trotz gemeinsamer Bekannten und ähnlicher Kreise Abstand hält. Ihre Botschaft: Nähe? Für sie mit Eva ab sofort ausgeschlossen.

Im Interview beschreibt die Reality-TV-Darstellerin ihren Eindruck aus vergangenen Begegnungen. "Ich habe mich auch mit Eva mal unterhalten. Und damals fand ich sie, ehrlich gesagt, überraschend nett, aber immer mit Vorsicht zu genießen", so Natalia bei Promiflash. Sie habe das Gefühl gehabt, dass man bei Gesprächen mit der Influencerin aufpassen müsse. "Sympathisch habe ich sie auch nie wirklich krass gefunden, denn ich hatte immer so das Gefühl, irgendwie muss man da ein bisschen aufpassen", führt sie weiter aus. Dass der Kontakt nicht nur flüchtig war, zeigt ihre Schilderung: Man habe "das eine oder andere Mal Nachrichten miteinander ausgetauscht". Nach jüngsten Eindrücken ziehe sie jedoch einen klaren Schlussstrich: "Nach allem, was ich jetzt gesehen habe, kann ich einfach nur sagen: auf keinen Fall. Also, es ist auf jeden Fall kein Mensch, mit dem ich gerne in meinem Umfeld näher zu tun haben möchte", sagt Natalia gegenüber Promiflash.

Persönlich schwingt bei Natalia auch ein kultureller Aspekt mit. "Eigentlich sympathisiere ich immer sehr mit der griechischen Community, gerade dadurch, dass ich in Griechenland lebe", erzählt die TV-Persönlichkeit Promiflash. Sie möge die Kultur, suche gerne den Austausch mit Griechinnen – genau dieser gemeinsame Punkt habe sie anfangs offener gemacht. Umso deutlicher ist nun ihre Distanzierung, die sie ohne weitere Bewertung, aber mit klaren Worten formuliert. Evanthia, die als Reality-TV-Star einem großen Publikum bekannt ist, bleibt damit für Natalia eine Bekannte aus der Szene, jedoch keine Person, mit der sie privat engeren Kontakt pflegen will.

Instagram / nataliaosada Natalia Osada, Reality-TV-Bekanntheit

RTL Eva Benetatou, Dschungelcamp 2026

