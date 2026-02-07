Burnout? Das passierte vor Bianca Heinickes Netz-Rückzug

Bianca Heinicke (33) hat offenbart, was sie 2022 zu ihrem plötzlichen Rückzug aus dem Netz trieb – und dabei deutliche Worte gefunden. In der Talkshow "deep und deutlich" schilderte die Influencerin, die vielen als BibisBeautyPalace bekannt ist, wie ihr Privatleben ins Wanken geriet und sie schließlich einen radikalen Schnitt machte. Auslöser sei die Trennung von ihrem Mann gewesen, die alles ins Rollen gebracht habe. "Ich glaube, ich habe die Entscheidung gar nicht so richtig bewusst getroffen. Mein Körper hat das einfach gemacht. Ich war an einem Punkt, ich konnte nicht mehr", sagte Bianca. Der Schritt fiel nicht nach langen Abwägungen, sondern aus dem Bauch heraus: "Ich habe gar nicht superkrass darüber nachgedacht", erklärte sie über den Moment, in dem sie sich aus der Öffentlichkeit verabschiedete.

Im Gespräch zeichnete die Unternehmerin ein Bild von Dauerbelastung, innerer Erschöpfung und einem Leben, das sich zu eng anfühlte. "Mein Leben in der Öffentlichkeit war schon sehr fordernd. Und auch die Situation, die ich damals familiär und privat gelebt habe. Dass alles so verstrickt war, war teilweise sehr, sehr schwierig", sagte sie in der Talkshow. Sie beschreibt sich als Workaholic, der "einfach immer gearbeitet" habe. Rückblickend klinge es für sie "vielleicht" nach einem Burnout, auch wenn sie sich das damals nicht eingestand: "Ich war aber in diesem Leben, in diesen Entscheidungen, in dem Konstrukt so gefangen, dass ich mir in dem Moment gar keine Zeit genommen habe, das zu begreifen." Das Gefühl der Überforderung sei dennoch immer stärker geworden, bis nichts mehr zu unterdrücken war: "Es ist einfach herausgekommen", so Bianca. Erst mit zeitlichem Abstand habe sie verstanden, was in ihr eigentlich vor sich ging.

Seit ihrer Rückkehr 2024, die sie mit einem Rebrand markierte, setzt die Kölnerin auf Neuanfänge – öffentlich wie privat. Wer Bianca länger verfolgt, kennt ihren Hang zur Konsequenz: Wenn sie den Kurs wechselt, dann entschieden und mit klaren Grenzen. Im direkten Austausch mit Kolleginnen und Kollegen betonte sie zuletzt, wie sehr sich ihre Perspektiven verändert haben und wie wichtig ihr Abstand zu überflüssigem Konsum geworden ist. Freunde beschreiben sie als bodenständig, sobald die Kameras aus sind, und als jemanden, der Routine mag: Spaziergänge statt Blitzlicht, Familienzeit statt Dauercontent. Dass sie ihre Worte nun so nahbar wählt, passt zu diesem Bild – weniger Glamour, mehr Gewissenhaftigkeit, und das spürbar auch in den kleinen Momenten abseits der Bühne.

Instagram / biancaheinicke Bianca Heinicke, YouTuberin

Imago Bianca Heinicke in der ARD-Talkshow hart aber fair in den WDR-Studios Köln, 24.11.2025

Instagram / timothyjordanhill Bianca Heinicke, YouTube-Star