Ariel durfte ihre Tochter nicht mit nach Australien nehmen

Ariel hat in einer Instagram-Story ihre Fans über einen heiklen Punkt aus ihrem Privatleben aufgeklärt. Während die Reality-Bekanntheit für den Dschungelcamp-Dreh nach Australien gereist ist, fragen sich viele ihrer Follower, wo sich ihre kleine Tochter aufhält. Ariel erklärte, dass das Mädchen in der Obhut ihrer Mutter geblieben sei, da sie für die Reise eine Zustimmung benötige, die sie nicht erhalten habe. "Ich bin eigentlich komplett 24/7 alleinerziehend und trage die Verantwortung, aber wenn es um solche Entscheidungen geht, muss ich mir Einverständnis einholen", erklärte sie enttäuscht.

Das Mädchen sei bei der Großmutter allerdings in besten Händen, versicherte Ariel ihren Fans. "Sie kennt das dort und fühlt sich wohl", betonte die Influencerin. Dennoch zeigte sie sich frustriert über die hinderliche Kommunikation mit ihrem Ex Giuliano, der diese Entscheidung blockiert haben soll. Ariel deutete an, dass persönliche Differenzen eine Rolle spielen könnten: "Da stehen gewisse Egos noch im Wege."

Dass sich Ariel und Giuliano regelmäßig öffentlich zoffen, ist für ihre Fans nichts Neues. Bereits vor zwei Monaten machte der Realitystar seiner Ex auf Instagram schwere Vorwürfe. Anlass war ein Video aus Ariels Homestory, in dem die gemeinsame Tochter mehrmals im Mittelpunkt stand. "Eins kann ich jetzt schon klarstellen: Ich habe in meinem Leben noch nie einen Menschen erlebt, der so unehrlich ist. Wie kann man in jedem Satz die Wahrheit verdrehen? Und übrigens, wir haben gemeinsames Sorgerecht. Wurde ich gefragt, ob ihr das Gesicht meiner Tochter im Video zeigen dürft? Das geht gar nicht", polterte Giuliano damals in seiner Story.

Instagram / _ariel__61 Ariel mit ihrer Tochter Ileyna, September 2025

RTL Ariel, Dschungelcamp-Kandidatin 2026

Instagram / _ariel__61 Ariel und Giuliano Lorenzo Hediger im Jahr 2024