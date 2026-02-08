Ausgerechnet Essensprüfung war Patricks Dschungel-Highlight

Für Patrick Romer (30) ging gestern Abend eine besondere Reise zu Ende: Der TV-Bauer musste das Dschungelcamp verlassen. Auf einer Pressekonferenz, bei der auch Promiflash anwesend war, sprach er über seine bewegten Erlebnisse in Australien. Besonders die Essensprüfung war für ihn ein Highlight. "Die eine Prüfung, die ich, wie ich finde, eigentlich ganz gut gemeistert hatte, die Essensprüfung. Ich hatte so einen Druck, ich hatte auch selber so einen großen Respekt vor dieser Essensprüfung", erklärte Patrick. Zwar sei die Herausforderung hart gewesen, doch er sei sehr stolz auf sich gewesen, dass er diese gemeistert habe. Gleichzeitig überkam ihn eine gewisse Traurigkeit, da er spürte, dass es die letzte Prüfung sein könnte, die er jemals in diesem Format bestehen durfte.

Neben dieser Prüfung gab es jedoch noch einen weiteren emotionalen Moment für Patrick, der ihm viel Kraft schenkte. Im Camp erreichte ihn ein Liebesbrief von seiner Freundin Annelie Henze. Diese Geste habe ihm viel bedeutet und ihm geholfen, die schwierige Zeit im Dschungel zu überstehen. "Das hat mir einfach mega Kraft gegeben und da wurde ich doch sehr, sehr emotional", schwärmt der Landwirt in Anwesenheit von Promiflash. Trotzdem blickt der Realitystar auf seine Zeit im Camp mit einem lachenden und einem weinenden Auge zurück, da der Dschungel laut ihm schon immer ein großer Traum von ihm war.

Nach seinem Auszug zeigte sich Patrick überraschend gefasst. "Mir geht's ehrlich gesagt sehr gut. Man könnte ja meinen, dass ich jetzt so ein bisschen traurig bin, aber tatsächlich gehe ich mit einem lachenden und einem weinenden Auge aus dem Camp", erklärte der Kuh-Liebhaber offen nach dem Finale. Auch wenn der Traum von der Dschungelkrone für ihn geplatzt ist, blickte er positiv auf das Abenteuer zurück. "Klar, ich habe schon so ein bisschen die Krone in Sichtweite gehabt, aber ich habe mich jetzt auch ehrlich gesagt gefreut auf meine Partnerin", verriet Patrick im Beisein von Promiflash.

RTL Patrick Romer im Dschungelcamp 2026

RTL Patrick Romer und Gil Ofarim im Dschungelcamp 2026

RTL Patrick Romer, Dschungelcamp 2026