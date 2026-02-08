Namen seiner Geschwister: Brooklyn Beckham entfernt Tattoos

Brooklyn Peltz-Beckham (26) sorgt für die nächste Eskalation im Familienkrach. Der älteste Sohn von Victoria (51) und David Beckham (50) hat die Namen seiner Geschwister Romeo (23), Cruz (20) und Harper (14) von seinen Fingern entfernen und mit dicken, schwarzen Balken überstechen lassen. Auf derselben Hand prangt nun in großen, verschnörkelten Lettern der Name seiner Ehefrau Nicola Peltz-Beckham (31). Laut der britischen Zeitung Sun hat der 26-Jährige zudem kürzlich einen Verband am Ellbogen getragen, unter dem sich offenbar Tattoos mit den Geburtsjahren seiner Geschwister befanden – auch diese scheinen der Vergangenheit anzugehören. Bereits zuvor hatte Brooklyn das Wort "Dad" in seinem Anker-Motiv am Oberarm überarbeiten und die Widmung an seinen Vater weitgehend verschwinden lassen. Außerdem ließ er bereits seine tätowierte Mutter-Hommage "Mama’s Boy" auf der linken Brust mit einem Blumenstrauß verdecken.

Ein Insider begründete den radikalen Tattoo-Kurs gegenüber Sun folgendermaßen: "Es gibt so viel Schmerz und Verletzung auf seiner Seite, dass es für ihn nicht echt wäre, eine solche Widmung weiterhin auf seinem Körper zu tragen." Bereits im Sommer 2025 war Brooklyn seinen Brüdern auf Instagram entfolgt, während sein Verhältnis zu Schwester Harper bis dahin als besonders innig galt. Mit den nun überdeckten Finger-Tattoos scheint auch diese Nähe Geschichte zu sein.

Brooklyn gilt als äußerst tattoofreudig. Viele seiner Motive drehen sich um Beziehungen und Familie. Es scheint, als entwickle sich die einst familiäre Hautkunst des ältesten Beckham-Sprosses immer mehr zu einem Tribut an seine Ehefrau Nicola. Zuletzt hatte sich Brooklyn vermehrt auf seine eigenen Interessen wie Kochen und Social Media konzentriert und sich gleichzeitig zunehmend von seiner berühmten Familie distanziert. Auch hinter dem Entfernen der Tätowierungen scheint eine eindeutige Botschaft zu stecken.

Instagram / victoriabeckham Brooklyn Peltz-Beckham, Cruz Beckham, Romeo Beckham und Harper Seven Beckham, Geschwister

Instagram / nicolaannepeltzbeckham Brooklyn und Nicola Peltz-Beckham, Januar 2025

Instagram / victoriabeckham Der Beckham-Clan im Mai 2023