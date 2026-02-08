Nach dem Dschungel-Aus: Simone & Patrick üben Kritik an Gil

Für Simone Ballack (49) und Patrick Romer (30) ist das Abenteuer im Dschungelcamp vorbei: Im gestrigen Halbfinale mussten die beiden Kandidaten ihre Plätze räumen und den Weg für die Finalisten freimachen. Ins große Finale ziehen nun Hubert Fella (58), Samira Yavuz (32) und Sänger Gil Ofarim (43) ein, der in den vergangenen Tagen immer wieder für Gesprächsstoff sorgte. Bei einer Pressekonferenz nach ihrem Aus, bei der auch Promiflash vertreten war, blicken Simone und Patrick auf die gemeinsame Zeit im Camp zurück – und teilen dabei deutliche Kritik an Gil. Vor allem sein Verhalten in den vergangenen Tagen im Camp sorgt bei den beiden für Stirnrunzeln. Simone störte sich besonders an den Stimmungsschwankungen des Musikers. "Mir war das zu viel: Von zurückgezogen auf gute Laune, dann wieder irgendwie deprimiert und dann wieder gute Laune. Für mich war das teilweise showmäßig", erklärt sie.

Patrick nahm die Verwandlung zunächst anders wahr: "Ich habe das eigentlich als äußerst positiv wahrgenommen gehabt, andere da drinnen eher nicht so. Und dann war ich halt kurzzeitig auch mal der Anwalt von Gil – so wurde ich auf jeden Fall von Ariel betitelt –, weil ich auch das Gefühl hatte, das hat alles eine Richtigkeit." In den vergangenen Tagen habe sich sein Eindruck aber gewandelt. Er berichtet von Situationen, in denen Gil auf ihn sehr selbstsicher wirkte, fast zu selbstbewusst, und gleichzeitig wenig Persönliches preisgab. "Ich wusste dann selber nicht mehr, wer ist jetzt eigentlich Gil? Er hat nie so richtig von sich was durchblicken lassen. Auch einen richtigen Deep Talk konnte man mit ihm nicht führen, weil er schon sehr darauf bedacht war, was er sagt und wann er es sagt und wie er sich dabei verhält", erzählt Patrick und beschreibt ein "komisches Bauchgefühl".

Doch nicht nur Simone und Patrick betrachten Gils Verhalten kritisch. Auch Ex-Camper Stephen Dürr (51) zeigte sich kürzlich irritiert von den Aussagen des 43-Jährigen. An Tag 15 im Dschungelcamp sorgte Gil für eine Überraschung, als er erstmals offen über den viel diskutierten Davidstern-Skandal von 2021 sprach. Mitten im Camp erklärte er, das damalige Video aus einer Hotellobby sei nicht vollständig – entscheidende Sekunden würden fehlen. Diese neuen Aussagen heizten die Diskussionen im Netz erneut an. Daraufhin meldete sich Stephen auf Instagram zu Wort: "Gil hat gefühlt alles wieder zurück auf 'Anfang' der Aufklärung gesetzt mit seiner Aussage. 'Es sollen entscheidende Sekunden im Videomaterial fehlen'. Nun kann er ja - doch - darüber sprechen. Bin sehr gespannt, wohin das alles noch führen wird. Was meint ihr?"

Anzeige Anzeige

RTL Gil Ofarim, Patrick Romer und Simone Ballack im Dschungelcamp 2026

Anzeige Anzeige

RTL Simone Ballack, Dschungelcamp 2026

Anzeige Anzeige

RTL Patrick Romer und Gil Ofarim im Dschungelcamp 2026