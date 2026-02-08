Gerüchte ade: Sophia Thomalla teilt Turtelfoto mit Alexander

Sophia Thomalla (36) und Alexander Zverev (28) machen mit einem süßen Schnappschuss den Gerüchten rund um ihre Beziehung ein Ende. Die Moderatorin teilte in ihrer Instagram-Story ein Bild von sich und dem Tennisstar. Während Sophia sich liebevoll an Alexander schmiegt, wendet der Sportler seine Aufmerksamkeit dem gemeinsamen Hund Mishka zu, den er zärtlich auf die Nase küsst. Der kleine Dackel lebt seit Oktober 2025 bei dem Paar und hält die beiden ordentlich auf Trab. Das stimmungsvolle Foto zeigt die beiden verschmust und vertraut – und lässt keinen Zweifel daran, wie es um ihre Liebe steht.

In den vergangenen Wochen hatte es immer wieder Spekulationen um den Tennisprofi und Caro Daur (30) gegeben. Während der Australian Open im Januar war Alexander mehrfach an der Seite der Influencerin zu sehen – sie verfolgte sogar einige seiner Matches von der Tribüne aus. Dies führte zu Schlagzeilen, die über eine mögliche Beziehung zwischen den beiden spekulierten. Alexander selbst wies diese Gerüchte entschieden von sich und erklärte, dass er sich ausschließlich auf seinen Sport konzentrieren wolle. Mit dem aktuellen Bild dürften Alexander und Sophia nun für klare Verhältnisse gesorgt haben.

Bereits vor rund drei Wochen hatte Alexander im Rahmen der Australian Open deutlich Stellung bezogen. Als ein Reporter von Bild ihn auf die Schlagzeilen rund um Caro ansprach, platzte dem Tennisstar der Kragen. "Ich finde das gar nicht lustig. Ich bin hier, um Tennis zu spielen, den anderen Schei* könnt ihr machen", stellte er klar. Der 28-Jährige machte außerdem deutlich: "Ich würde mich auf Fakten und nicht auf Gerüchte konzentrieren. Es ist nervig, wenn sich Leute die Wahrheit aus dem Arsch ziehen."

Instagram / sophiathomalla Sophia Thomalla und Alexander Zverev, Februar 2026

Molter, Frank Caro Daur, Januar 2026

Instagram / sophiathomalla Sophia Thomalla und Alexander Zverev im Liebesurlaub auf den Malediven, 2025