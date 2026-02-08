Dieser Dschungelcamper ist der Favorit von Legende Dr. Bob

Im Rennen um die Dschungelkrone hat Kult-Arzt Dr. Bob (76) schon längst seinen Favoriten gekürt – und der heißt Hubert Fella (58). Der Experte schwärmt offen von dem Camper, der sich seit Tagen durch den australischen Busch kämpft. "Meine aktuelle Nummer eins ist Hubert. Ich finde ihn sehr lustig und bisher hatte er eine gute Strategie. Er hat viel Gewicht verloren und sieht jetzt deutlich gesünder aus. Ich denke, er gibt wirklich alles, auch in den Prüfungen", meint Dr. Bob gegenüber RTL. An Tag 17 muss Hubert am Abend erneut zur Prüfung antreten.

Ein kleines Manko sieht Dr. Bob allerdings doch: Im Alltag der Runde sei der Camper oft zu still und passiv. "Das einzige Problem ist, dass er nicht viel macht, wenn er im Camp ist", sagt der Dschungel-Doktor und verrät, dass er Hubert vor den Prüfungen ins Ohr flüstert: "Mach ein paar Übungen und steh einfach mal auf." Hubert muss sich im Finale gegen Gil Ofarim (43) und Samira Yavuz (32) durchsetzen.

Auch die Zuschauer feierten Hubert in den vergangenen Tagen regelrecht. Besonders emotional wurde es, als der TV-Star nach einem Streit um die Luxusartikel in Tränen ausbrach und schließlich seine Ohropax gegen die Kette von Simone Ballack (49) eintauschen durfte. Unter einem Instagram-Post hagelte es Komplimente wie: "Für mich darf gerne Hubert gewinnen! Immer wenn er in eine Prüfung ging oder anderweitig gezeigt wurde, hat er mich zum Lächeln gebracht! So was braucht man viel mehr." Viele Fans schwärmten davon, wie optimistisch und herzlich der Hot oder Schrott – Die Allestester-Star sei.

Instagram / dr_bob_offical_account Dr. Bob, Dschungelcamp-Bekanntheit

RTL Hubert Fella, Dschungelcamp 2026

RTL Hubert Fella und Simone Ballack im Dschungelcamp 2026