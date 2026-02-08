Süß und ruhig: Das sagt Kim Virginia zu Camp-Finalist Gil

Das Dschungelcamp ist in aller Munde – auch bei Kim Virginia Grey (30). Die Ex-Teilnehmerin meldet sich pünktlich vor dem großen Finale bei ihren Fans auf Instagram und plaudert vor allem über Finalist Gil Ofarim (43). In ihrer Story teilt Kim ihre Einschätzung, ob der Sänger am Ende tatsächlich die Krone holen wird. "Leute, ihr müsst euch nicht stressen, ich denke nicht, dass Gil Dschungelkönig wird", stellt sie klar und begründet das mit den Worten: "Ich glaube, er ist einfach zu kontrovers und das wäre für RTL einfach so ein riesen... Wenn er gewinnen sollte, würde die eine Hälfte richtig auf die Barrikaden gehen und diesen Shitstorm wird sich der Sender nicht einheimsen."

Gleichzeitig betont Kim, sie habe das Format zwar nicht verfolgt, finde das Thema "Gil" aber dennoch heiß: "Es ist superspannend zuzuschauen, wie viele die gesamte Show boykottieren wollten und wie viel Liebe sich jetzt aufgebaut hat. Vermutlich, weil er das Ganze ignoriert hat, aber auch, weil er dem Ganzen keine Plattform mehr gegeben hat." Abschließend findet Kim sogar versöhnliche Worte für den Musiker: "Man denkt sich: 'Das ist ja so ein süßer Ruhiger, der tut ja keiner Fliege was.' Ich sage immer, someone has to be wicked, so that someone can be good."

Dass Gil trotz des Shitstorms im Finale landete, resultierte für Kim aus der Dynamik im Team: "Er hatte Glück, dass er eine Gegenspielerin hatte, die sich unbeliebt gemacht hat. Das hat ihn umso mehr leuchten lassen." Was ihre Meinung zu ihm oder den anderen Kandidaten ist, behält die Promis unter Palmen-Darstellerin jedoch für sich: "Völlig unabhängig davon, ob ich ihn jetzt mag oder nicht. Ich habe da keine große Meinung zu. Aber ja, ich habe es mir nicht angeguckt."

Anzeige Anzeige

Collage: Instagram / kimvirginiaa, RTL Collage: Kim Virginia Grey und Gil Ofarim

Anzeige Anzeige

RTL Gil Ofarim im Dschungelcamp 2026

Anzeige Anzeige

RTL Eva Benetatou und Gil Ofarim im Dschungelcamp 2026