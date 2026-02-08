Boris Becker teilt neues Familienfoto mit Zoë und Lilian

Boris Becker (58) zeigt sein Mailänder Familienglück: Auf Instagram veröffentlichte der frühere Tennisstar jetzt eine neue Bilderreihe rund um die Olympischen Winterspiele in seiner Wahlheimat – inklusive eines intimen Einblicks in sein Zuhause. Zu sehen ist der 58-Jährige im dunklen Anzug, an seiner Seite Ehefrau Lilian de Carvalho Monteiro (35) im glamourösen Cut-out-Kleid, beide frisch zurück von der Eröffnungsfeier in der Mailänder Scala. Das Highlight der Serie ist jedoch ein Foto, das offenbar in den eigenen vier Wänden entstanden ist: Dort hält Boris seine wenige Wochen alte Tochter Zoë Vittoria im Arm, die im November in Italien zur Welt kam und ruhig an der Brust ihres Vaters schläft.

In dem Beitrag schwärmt die Tennislegende von der besonderen Atmosphäre der Spiele in seiner Stadt. "Es ist etwas ganz Besonderes, die Olympischen Winterspiele in unserer Stadt zu haben, man spürt die Emotionen wirklich überall", schreibt Boris zu den Fotos, die ihn und Lilian auch im San-Siro-Stadion bei der Eröffnungszeremonie zeigen. Der Sportexperte beschreibt die Veranstaltung als "wunderschöne Eröffnungsfeier, von der Magie der Scala bis zur Energie des San Siro" und richtet zugleich liebevolle Worte an die Teilnehmer: Er wünsche "allen Athleten, insbesondere dem Team Deutschland und dem Team Italien, unglaublich spannende Spiele", heißt es in seinem Post. Gegenüber Bild erklärte Boris außerdem: "Ein Foto sagt mehr als viele Worte. Meiner Frau und mir geht es gut. Unsere Tochter wächst und gedeiht. Sie ist jetzt zehn Wochen alt und wir genießen jede Minute gemeinsam als Familie."

Für Boris und Lilian ist das Leben in Mailand längst mehr als nur ein vorübergehendes Kapitel. Seit rund drei Jahren hat der einstige Wimbledon-Sieger die norditalienische Metropole zu seinem Lebensmittelpunkt gemacht und betont immer wieder, wie wohl er sich dort fühlt. Ein privates Leben in Deutschland kann er sich aktuell nicht vorstellen, wie er in der Talkshow "3 nach 9" sagte. Mit Zoë erlebt der vierfache Vater den Familienalltag noch einmal ganz neu: Spaziergänge mit dem Kinderwagen, ruhige Momente zu Hause und Besuche von Familie und Freunden prägen den Alltag des Paares. Auch seine älteren Kinder wie Noah (32), Elias (26) und Amadeus (15) sollen bereits engen Kontakt zur Jüngsten haben, während die kleine Zoë das neue Bindeglied zwischen dem Sportidol, seiner Frau und dem Mailänder Neustart bildet.

Anzeige Anzeige

Getty Images Lilian de Carvalho Monteiro und Boris Becker

Anzeige Anzeige

Instagram / borisbeckerofficial Boris Becker und Lilian de Carvalho Monteiro mit ihrer Tochter Zoë Vittoria, Februar 2026

Anzeige Anzeige

Instagram / borisbeckerofficial Boris Becker und Lilian de Carvalho Monteiro bei den Olympischen Spielen, Mailand 2026