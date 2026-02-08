Shitstorm wegen Dschungelcamp: Ariel reagiert auf die Kritik

Ariel sorgte mit ihrem Auftritt im diesjährigen Dschungelcamp für hitzige Diskussionen und polarisierte stark. Während ihrer Zeit im australischen Busch geriet sie immer wieder mit ihren Mitbewohnern aneinander – vor allem mit Gil Ofarim (43). Vielen Zuschauern stieß vor allem ihre Art sauer auf. Einige warfen ihr Mobbing vor und forderten sogar ihren Rauswurf. Nun äußerte sich Ariel im offiziellen "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus"-Podcast zu den heftigen Reaktionen. "Also, krass, wie sich die Meinungen ändern, was mich angeht im Dschungel. Es ist wirklich so eine 50/50-Sache. Das sind nicht so 50 Prozent 'Ja, Ariel ist ganz okay' und 50 Prozent 'Ja, muss man nicht haben', sondern wirklich so entweder krass oder wirklich Hass. Richtig Hass", erklärte sie und fügte an, dass sie unter den Angriffen auf ihre Familie und sich selbst, inklusive Todeswünschen, sehr gelitten habe.

Ariel kritisiert an dem Hass im Netz: "Wo ich mir denke: Wie doppelmoralisch können die Leute sein, die mich haten und sagen: 'Wie kannst du auf einen Gil losgehen?', aber dann auf meine Familie gehen, auf meine Tochter gehen, auf meinen verstorbenen Papa gehen, und mir wirklich abgrundtief den Tod wünschen, beleidigen." Der Hate habe sie ein wenig überfordert, da sie bisher eher positive Kritik bekommen habe. "Ich wurde immer gefeiert", betont sie. Obwohl die Kritik an ihrer Person überdeutlich ausfiel, brachte ihr Aufenthalt auch positive Veränderungen. Auf sozialen Medien habe sie währenddessen über 150.000 neue Follower hinzugewonnen, verriet Ariel im Podcast. Sie glaubt mittlerweile, über der Kritik zu stehen und blickt den Angriffen gelassener entgegen.

Nachdem Ariel das Dschungelcamp nur zwei Tage vor dem großen Finale verlassen musste, zeigte sie sich bei einer Pressekonferenz, bei der auch Promiflash anwesend war, enttäuscht über ihr Ausscheiden. "Mir geht es ganz okay", sagte die Reality-TV-Teilnehmerin auf Nachfrage, auch wenn die Enttäuschung deutlich spürbar war: "Ich bin tatsächlich enttäuscht. Erleichtert würde ich jetzt nicht sagen, weil es wären noch zwei Tage gewesen, darum sehr enttäuscht." Mit Sätzen wie "Vielleicht war ich den Leuten doch zu laut. Vielleicht haben die irgendwann gedacht: 'Oh Mann, jetzt nervt es immer mit demselben Thema'" machte Ariel deutlich, dass sie ihren Exit durchaus selbstkritisch reflektiert.

RTL Ariel im Dschungelcamp 2026

RTL Ariel und Gil Ofarim, Dschungelcamp 2026

RTL Ariel, Dschungelcamp 2026