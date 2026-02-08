Experte meint: Ariel könnte "schnell eine Million verdienen"

Ariel ist raus – aber wohl kaum am Ende ihrer Reise: Die Reality-TV-Teilnehmerin verabschiedete sich kurz vor dem Finale aus dem Dschungelcamp 2026 und checkte im Luxushotel in Australien ein, begleitet von großem Applaus und noch größerer Aufmerksamkeit. Während sich die 22-Jährige nach ihrem Camp-Exit enttäuscht zeigte, sieht Musik- und Eventmanager Markus Krampe jetzt ihre Stunde gekommen. Der Branchenprofi sagte bei RTL, Ariel könne "schnell eine Million verdienen". Mit mehr als 300.000 Instagram-Followern, ihrer polarisierenden Art und einer Community, die an ihr dranbleibt, bringe sie alles mit, um nach der Show richtig Kasse zu machen.

Markus erklärt, dass im Dschungel längst nicht nur die Krone zähle, sondern der Marktwert: Reichweite, Engagement und Anschlussdeals seien die eigentlichen Trophäen. "Wenn man eine hohe Followeranzahl hat, also jenseits der 500.000, da ist natürlich auch richtig Geld zu verdienen", sagte er zu dem Sender und ordnete Ariel auf dem Weg dorthin ein. Kooperationen, Social-Media-Partnerschaften und Einladungen in weitere Formate könnten demnach schnell siebenstellige Summen möglich machen, auch ohne den Titel. Wie Ariel selbst im Gespräch mit RTL beteuerte, sei genau das ihr Plan: Sie wolle in diesem Jahr verdienen, für sich und ihre Tochter. Konkrete Projekte nannte sie noch nicht – nur eines schloss sie aus. "Schauspielen liegt mir schlecht, weil ich bin dafür zu real, um irgendwas zu spielen", erklärte sie.

Direkt nach ihrem Auszug hat sich die Schweizerin jedoch zunächst auf etwas ganz anderes gefreut. Auf einer Pressekonferenz in Anwesenheit von Promiflash berichtete die Reality-TV-Teilnehmerin, dass ihr wichtigster Gedanke selbstverständlich ihrer Tochter galt. "Ich möchte natürlich als Erstes meine Tochter anrufen und fragen, wie es ihr geht", sagte sie. Die Kleine musste während Ariels Zeit im Camp in der Schweiz bleiben. Für die ehemalige AYTO VIP-Kandidatin stand fest: Das erste Telefonat gehört ganz allein ihrer Familie. Erst danach hatte die Influencerin andere Wünsche auf der Liste. "Dann etwas essen und wenn ich das getan habe, dann wäre eine Badewanne mal ziemlich nötig", schilderte sie.

RTL Ariel, Dschungelcamp-Kandidatin 2026

Revierfoto / ActionPress Markus Krampe, Ex-Manager von Michael Wendler

RTL Ariel im Dschungelcamp 2026