Flirt-Versuch im Dschungelcamp? So erlebte Patrick Evas Nähe

Im Dschungelcamp knisterte es – zumindest laut einigen Mitstreitern: Eva Benetatou (33) wurde im Lager beschuldigt, die Nähe zu Patrick Romer (30) zu suchen, obwohl der TV-Bauer eine Partnerin hat. Patrick und Eva verbrachten auffällig viel Zeit miteinander, redeten oft und saßen beisammen. Während die Reality-Bekanntheit an Tag 13 ihre Sachen packen musste, flog Patrick erst kurz vor dem Finale raus. Auf einer anschließenden Pressekonferenz, bei der auch Promiflash anwesend war, schildert Patrick nun ausführlich, wie er die Situation wahrgenommen hat – und ob er selbst fand, dass Eva mit ihm geflirtet hat. "Ich habe da leider gar nicht so das Gespür, wenn jemand mit mir flirtet. Für mich war ganz klar, da draußen sitzt eine Person, die wartet auf mich und das habe ich ja auch jeden Tag dann in der Liveshow gesagt, wie sehr ich meine Freundin vermisse", betont er.

Der Bauer sucht Frau-Star erklärt, er habe die Verbindung zu Eva immer als rein freundschaftlich gesehen. Die Reality-TV-Bekanntheit habe ihm im Camp bei seinem "Liebeskummer" geholfen, weil sie Annelie bereits vorab kannte – Gespräche seien dadurch leichter gefallen. Er habe dennoch von Anfang an auf Abstand geachtet: Hände weg, Sitzabstand, keine zweideutigen Bilder. "Zeitweise habe ich das dann schon auch wahrgenommen, dass sie mir so ein bisschen hinterhergelaufen ist. Aber ich habe schon von Anfang gesagt, ich möchte nicht, dass da irgendwelche Bilder entstehen", erzählt Patrick. Als Mitcamperin Simone Ballack (49) ihn dann warnte, er solle sich lieber fernhalten, zog er die Linie noch deutlicher und platzierte sich sichtbar weiter weg von Eva. Die Sorge, wie die Szenen im TV zusammengeschnitten würden, sei da gewesen. Gleichzeitig habe er aber immer darauf vertraut, dass Annelie seine täglichen Bekenntnisse gesehen habe.

Wenige Tage zuvor hatte auch Eva eindringlich zu den Gerüchten Stellung bezogen. Die Reality-TV-Bekanntheit wies sämtliche Flirt-Vorwürfe entschieden zurück. "Ich habe weder bei Gil noch bei Patrick jemals eine Flirt-Intention gehabt – ganz im Gegenteil", stellte Eva auf einer Pressekonferenz in Anwesenheit von Promiflash klar. Stattdessen habe sie Patrick einfach als wichtigen Ansprechpartner im Camp empfunden, während sie mit Gil Ofarim (43) aus reiner Menschlichkeit Kontakt gesucht habe. "Ich mag es nicht, wenn Menschen ausgeschlossen werden in einer Gruppe und man 24/7 da zusammenhockt", erklärte die ehemalige Bachelor-Kandidatin. Die Vorwürfe und das Misstrauen hätten sie schwer getroffen: "Diese Unterstellung hat mich sehr schockiert, die dann im Raum stand", gab sie offen zu.

RTL Patrick Romer und Eva Benetatou, Dschungelcamp 2026

Imago Patrick Romer und Annelie Henze am Flughafen Frankfurt vor dem Abflug der Dschungelcamp-Kandidaten nach Australien

RTL Eva Benetatou, Dschungelcamp 2026