Aus dem Dschungelcamp rausgeflogen: Das macht Simone zuerst

Kurz vor dem großen Finale ist der Traum vom Dschungelköniginnen-Titel für Simone Ballack (49) geplatzt. Die Dschungelcamp-Kandidatin musste die Show verlassen und berichtete in einer Pressekonferenz davon, wie sie ihre ersten Momente nach dem Aus erlebt hat. Frisch geduscht und sichtlich entspannt erklärte Simone in Anwesenheit von Promiflash: "Ich möchte jetzt gerne einfach draußen auf einem Stuhl mit Polster sitzen und einfach in die Ferne schauen und nicht von Baum zu Baum und Platz zu Platz."

Selbst das vermeintlich verlockende erste Schlückchen Alkohol verlor seinen Reiz. "Ich habe gedacht, ich freue mich auf ein Glas Wein, aber ich habe es tatsächlich vorhin angenippt und es hat mir gar nicht geschmeckt", erklärte sie in der Konferenz im Beisein von Promiflash. Statt der Spirituose gab es dafür etwas viel Gesünderes. Simone plauderte aus: "Also ich habe jetzt einen Liter Kokoswasser getrunken, das war mega."

Dabei schien der Luxusverzicht bei Simones Mitcampern schwerer als gedacht. Besonders das große Regelchaos und die verbotenen Nickerchen sorgten für dicke Luft am Lagerfeuer. Ariel versuchte sich zwar zu rechtfertigen und behauptete: "Ich schlafe nicht, ich liege nur!" Doch die kritischen Stimmen wurden lauter – und als Konsequenz mussten fast alle ihre geliebten Luxusartikel abgeben. Nur Ohrstöpsel für Hardy Krüger jr. (57) und Hubert Fella (58) durften bleiben.

RTL Simone Ballack im Dschungelcamp 2026

RTL Simone Ballack, Dschungelcamp 2026

RTL Ariel im Dschungelcamp 2026

