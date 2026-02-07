USA-Krise: Darum ist Lindsey Vonns Herz vor Olympia "schwer"

Lindsey Vonn (41) hat kurz vor dem Start der Olympischen Winterspiele in Cortina d'Ampezzo nicht nur mit ihrem lädierten Knie zu kämpfen, sondern vor allem mit Sorgen um ihre Heimat. Bei einer Pressekonferenz im Olympia-Ort sprach die frühere Ski-Queen offen über die Ereignisse in ihrem Heimatstaat Minnesota, wo sie in Saint Paul aufgewachsen ist. "Ich habe Familie und Freunde in Minnesota, wo ich aufgewachsen bin. Mein Herz ist unglaublich schwer für alle zu Hause", sagte Lindsey laut der Nachrichtenagentur dpa vor Journalistinnen und Journalisten. Während sie sich in Italien auf ihren Olympia-Start am 8. Februar vorbereitet, kreisen ihre Gedanken damit nicht nur um Medaillen, sondern auch um die Menschen, mit denen sie dort aufgewachsen ist.

Auslöser für ihre ernsten Worte sind Vorfälle in Minneapolis, das zusammen mit Saint Paul die Metropolregion Twin Cities bildet. Dort waren bei Einsätzen der US-Einwanderungsbehörde ICE eine Frau und ein Mann erschossen worden, was zahlreiche Protestaktionen nach sich zog. Lindsey betonte, sie wolle in dieser aufgeheizten Lage ein anderes Bild ihrer Heimat vermitteln. "Ich glaube, das Beste, was ich tun kann, ist genau das zu tun, was ich gesagt habe: Aufrecht zu bleiben, Hoffnung zu haben und der Welt zu zeigen, was Amerika ist, wer wir als Menschen sind, denn wir sind mehr als das, was gerade passiert", erklärte die Abfahrts-Olympiasiegerin von 2010 in Vancouver. Trotz der politischen Spannungen sieht sie ihre Rolle als Athletin auch darin, ihr Land auf der Piste würdig zu vertreten.

Privat ist Lindsey eng mit Minnesota verbunden, auch wenn sie seit vielen Jahren als globetrottende Skirennfahrerin unterwegs ist und heute meist in den Bergen oder auf großen Sportbühnen zu Hause scheint. In den USA gilt sie längst als Sport-Ikone, die nach dem Karriereende regelmäßig als Expertin vor der TV-Kamera steht und dabei gerne Einblicke in ihr Leben abseits der Rennstrecke gibt. Die Sportlerin spricht offen über Höhen und Tiefen, von Verletzungen bis zu Neuanfängen, und wirkt in Interviews oft sehr reflektiert, wenn es um ihre Familie und ihre Wurzeln geht. Dass sie nun mit einem gerissenen Kreuzband erneut an ihre Grenzen geht und gleichzeitig so deutlich über ihre Sorgen spricht, zeigt auch, wie stark die Verbindung in ihre alte Heimat geblieben ist.

Anzeige Anzeige

Getty Images Lindsey Vonn bei der Streckenbesichtigung in Crans-Montana

Anzeige Anzeige

Instagram / lindseyvonn Skifahrerin Lindsey Vonn und ihre Mutter Linda Krohn

Anzeige Anzeige

Getty Images Lindsey Vonn im Januar 2026