"Ich konnte nicht mehr": Bianca Heinicke über ihre Auszeit

Bianca Heinicke (33) hat in der Talkshow "deep und deutlich" offen erzählt, warum sie nach ihrer langen Auszeit ins Netz zurückgekehrt ist. Die Influencerin, die vielen noch als BibisBeautyPalace bekannt ist, schildert, dass sie nach der Trennung von Julian Claßen (32) und dem wachsenden Druck aus Job, Öffentlichkeit und Familie an einen Punkt kam, an dem nichts mehr ging. "Ich konnte nicht mehr weitermachen", sagt Bianca im Gespräch. Der Rückzug dauerte fast zwei Jahre und bedeutete komplette Funkstille auf Social Media. Dann spürte sie diesen inneren Impuls, wieder aufzutauchen – aber anders als zuvor, mit klaren Grenzen und einem neuen Selbstverständnis, das sie bewusst zeigen wollte.

Über den Moment der Rückkehr sagt Bianca: "Irgendwann habe ich so einen inneren Drang gespürt, Instagram wieder aufzumachen. Es hat sich irgendwie so falsch angefühlt, diesen Kanal einfach so wegzuschmeißen. Ich habe angefangen, darüber nachzudenken, was ich damit mache. Weil ich einfach die Chance nutzen wollte, all die Menschen mit etwas Positivem zu erreichen", erklärte sie in der Sendung. Sie habe einen harten Schnitt gesetzt, um sichtbar zu machen, dass sich grundlegend etwas ändert: "Ich wollte für mich auch auf Social Media einen Cut machen, damit die Leute sehen, dass sich jetzt etwas ändert. Für mich persönlich war ganz klar: Es muss sich ganz viel ändern." Die Kritik an ihrer Wandlung traf sie anfangs, doch der Kurswechsel gab ihr Halt: "Am Anfang ist es mir schon schwergefallen, weil ich mich in der neuen Rolle erstmal zurechtfinden musste. Heute bin ich so dankbar, dass ich es so gemacht und nicht so einen sanften Übergang gewählt habe. Jetzt ist vielen Leuten klar, dass es wirklich authentisch ist und nicht gespielt. Weil ich nach meinem Comeback Hundert Prozent ich war", sagte sie bei "deep und deutlich".

Privat richtet Bianca ihren Blick inzwischen stärker auf das, was ihr guttut. Sie spricht davon, bewusster auf Signale ihres Körpers zu hören und Zeitfenster zu schaffen, die nicht von Terminen diktiert sind. Dass sie als Social-Media-Star und Unternehmerin über Jahre im Dauerlauf war, wurde ihr erst in der Stille der Pause deutlich. Inzwischen teilt die zweifache Mutter wieder ausgewählte Einblicke und denkt sorgfältig darüber nach, welche Formate sich stimmig anfühlen. Schon im vergangenen Jahr ließ sie anklingen, dass sie sich ein vorsichtiges Wiederannähern an längere Inhalte vorstellen kann – heute macht sie klar, dass jedes Projekt ihren neuen Leitlinien folgen muss: weniger Perfektion, mehr Echtheit und klare Grenzen zwischen Bühne und Zuhause.

Imago Bianca Heinicke zu Gast bei "hart aber fair" in den WDR-Studios Köln, 24.11.2025

Imago Bianca Heinicke bei der 77. Bambi-Verleihung 2025 in den Bavaria Filmstudios in München

Imago Bianca Heinicke bei einem Event in der Malzfabrik in Berlin am 19.08.2025