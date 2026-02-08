Caleb McLaughlin über Elevens "Stranger Things"-Schicksal

Caleb McLaughlin (24) hat in der US-Show "The View" für einen kleinen Schockmoment gesorgt: Der Stranger Things-Liebling sprach in New York über das Finale der Netflix-Serie – und ließ mit seinen Aussagen wenig Interpretationsspielraum, was das Schicksal von Eleven angeht. Gefragt von Co-Host Alyssa Farah Griffin, die noch warnte: "Brich mir nicht das Herz", antwortete der Lucas-Darsteller ohne Zögern: "Ich denke, sie ist ... weg." Auf Nachhaken von Ana Navarro setzte Caleb noch einen drauf: "Ich glaube, Eleven ruht in Frieden." Während die Moderatorinnen ungläubig reagierten, blieb der Schauspieler bei seiner Ansicht und erinnerte daran, dass die Serie mit Staffel fünf abgeschlossen sei.

In der Show erklärte Caleb zugleich, dass seine Figur Lucas im 18-Monate-Zeitsprung am Ende der Staffel weiter an Eleven glaubt – als Schauspieler sehe er das aber anders: "Nah, sie ist weg", resümierte er in "The View". Damit stellt er sich an die Seite von Sadie Sink (23), die in der Late-Night-Show von Jimmy Fallon (51) zuletzt eine ähnliche Ansicht teilte. Die Max-Darstellerin halte Eleven für tot, die hoffnungsvollen Andeutungen der Clique seien eher "ein Bewältigungsmechanismus", berichtete sie im Gespräch in der "The Tonight Show". Caleb betonte jedoch, die Duffer-Brüder hätten bewusst "ein Level an Optimismus" offengelassen, das die Serie immer ausgezeichnet habe. Parallel nutzte der Star seinen Talkshow-Auftritt, um den kommenden Animationsfilm "Goat" zu promoten, in dem er an der Seite eines prominenten Ensembles zu hören sein wird.

Auch abseits der großen Serienfragen gab Caleb einen privaten Einblick in seinen Promo-Alltag. So erzählte er im Rahmen der Talkshow eine frische Anekdote über Gabrielle Union (53), mit der er für "Goat" zusammenarbeitet. Die Schauspielerin habe ihn nach ein paar Wochen Funkstille wiedergetroffen und sich das übliche "Guten Morgen" einfach gespart. Stattdessen habe sie direkt losgelegt: "Ist Eleven tot oder nicht?", zitierte Caleb, der mit dem Start der Erfolgsserie im Jahr 2016 auch seinen internationalen Durchbruch erreichte, lachend die Kollegin in der Sendung. Diese Mischung aus Freundschaftspathos, 80er-Vibes und Grusel zieht die Menschen nun seit zehn Jahren vor die Bildschirme. Zwischen neuen Projekten, Presseterminen und Wiedersehen mit Weggefährten bleibt so vor allem eins: viel Gesprächsstoff über eine Figur, die Fans wie Freunde bis heute nicht loslässt.

Netflix Millie Bobby Brown als Elf in "Stranger Things"

Getty Images Caleb McLaughlin bei der "Stranger Things 2"-Premiere

Getty Images Caleb McLaughlin und Sadie Sink in der "Stranger Things"-Presse-Box im Jahr 2019

