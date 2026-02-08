Jelly Roll präsentiert Sohn Noah stolz auf rotem Teppich

Country-Star Jelly Roll (41) hatte am Freitagabend einen ganz besonderen Begleiter bei der Premiere des Animationsfilms "Goat" in Los Angeles dabei. Der Musiker erschien gemeinsam mit seinem neunjährigen Sohn Noah, der sonst nur selten im Rampenlicht zu sehen ist. Vater und Sohn zeigten sich im Partnerlook: Jelly Roll trug seinen typischen schwarzen Look mit umgedrehter Baseballkappe, während Noah in einer stylischen dunklen Jacke überzeugte. Zusammen posierten sie strahlend und witzelten für die Kameras.

In dem neuen Animationsfilm, der hierzulande ab dem 19. Februar in die Kinos kommt, spricht Jelly Roll die Rolle von Grizz, einem imposanten Grizzlybären und Meister des fiktiven Sports Roarball. "Goat" erzählt die Geschichte eines jungen Ziegenbocks namens Will, der davon träumt, Profi in dieser aufregenden Sportart zu werden. Neben Jelly Roll gehören auch Stars wie Caleb McLaughlin (24), Gabrielle Union (53), Stephen Curry (37) und Jennifer Hudson (44) zum hochkarätigen Sprecher-Cast. Normalerweise hält der Sänger seine Kinder aus der Öffentlichkeit heraus, doch der besondere Anlass machte das Event offenbar zu einem echten Familienhighlight.

Erst wenige Tage zuvor wurde Jelly Roll bei den Grammy Awards gleich dreimal ausgezeichnet. Der Sänger bedankte sich in einer bewegenden Dankesrede, in der er über die Kraft von Musik und Glauben sprach. Dabei hielt er laut Daily Mail eine kleine Bibel in die Höhe und erklärte: "Jesus ist für alle da." Während ihn einige Nutzer in sozialen Netzwerken für diese Worte kritisierten, erinnerte der zweifache Vater auch an seinen harten Weg mit Drogen, Alkohol und Gefängnisaufenthalten. Dabei bedankte er sich bei Ehefrau Bunnie Xo, die ihm nach eigener Aussage das Leben gerettet habe. Dass der Musiker bei der "Goat"-Premiere ganz entspannt an der Seite seines Sohnes Noah über den roten Teppich ging, dürfte für ihn also ein umso größeres Highlight gewesen sein.

Anzeige Anzeige

Imago Jelly Roll und sein Sohn Noah bei der Premiere von "GOAT"

Anzeige Anzeige

Imago Jelly Roll und sein Sohn Noah bei der Weltpremiere von "GOAT" in Los Angeles

Anzeige Anzeige

Getty Images Preisverleihung bei den 68. Grammy Awards in Los Angeles