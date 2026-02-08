Kate Cassidy unter Tränen in ihrem und Liams Zuhause zurück

Kate Cassidy, Influencerin und Partnerin des verstorbenen Sängers Liam Payne (†31), kehrte nun zurück in ihr gemeinsames Zuhause in South Florida. Das Paar hatte dort laut Daily Mail zwei Jahre in einer luxuriösen Villa in einer renommierten Wohngegend gelebt. In einem emotionalen TikTok-Video erzählte die 25-Jährige jetzt, dass sie über 45 Minuten vor dem Haus in ihrem Auto saß, überwältigt von ihren Gefühlen. "Es fällt mir einfach sehr schwer, mich damit abzufinden, dass ich nicht in die Einfahrt einbiege und nach Hause zu ihm komme, wo er auf mich wartet", erklärte Kate unter Tränen. Der ehemalige One Direction-Star war im Oktober 2024 im Alter von 31 Jahren in Buenos Aires gestorben, als er von einem Hotelbalkon stürzte.

In dem Clip beschreibt Kate, dass sie für einige Tage in die Stadt zurückgekehrt sei, in der sie und Liam so glücklich gewesen seien. "Ich habe wirklich, wirklich geglaubt, dass diese Reise mir helfen würde, voranzukommen", erklärte sie auf TikTok. "Aber ich habe das Gefühl, dass diese Reise für mich genau das Gegenteil bewirkt." Statt Trost empfinde sie tiefe Traurigkeit, obwohl sie bewusst Orte und Dinge aufsuche, die die beiden früher gemeinsam genossen hätten. Die Zeit in Florida markiere für sie den Beginn ihres gemeinsamen Lebens, weshalb der Schmerz jetzt noch intensiver sei: "Ich fühle mich, als wäre ich fünf Schritte rückwärts gegangen."

Seit Liams Tod verarbeitet Kate ihre Trauer öffentlich und teilt ihre Höhen und Tiefen mit ihren Followern. Vor Kurzem sprach sie auch über ihre Zukunft und über potenzielle neue Partnerschaften: "Wer auch immer in meiner Zukunft an meiner Seite ist, muss akzeptieren, dass ich Liam immer lieben werde." Liam sei für sie nicht nur ein weltbekannter Sänger gewesen, sondern ihr "bester Freund", mit dem sie glaubte, den Rest ihres Lebens zu verbringen. Dabei stellte Kate klar: "Wenn ein Mensch stirbt, stirbt er zweimal: einmal, wenn er tatsächlich stirbt, und ein zweites Mal, wenn man aufhört, über ihn zu sprechen. Ich werde Liam nicht zweimal sterben lassen. Ich werde ihn für immer lieben."

Anzeige Anzeige

IMAGO / News Licensing Kate Cassidy im Januar 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / kateecass Kate Cassidy und Liam Payne

Anzeige Anzeige