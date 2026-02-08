Staraufgebot vor dem Super Bowl: Diese Stars feiern zusammen

Scheinwerfer, Stars und Super-Bowl-Fieber in San Francisco: Am Samstagabend versammelten sich Cardi B (33), Tom Brady (48) und Joe Burrow (29) zur Fanatics Super Bowl Party am Pier 48. Gastgeber war Fanatics-Gründer Michael Rubin, der wieder einmal die Crème de la Crème anlockte. Mit dabei auf dem roten Teppich und zwischen DJ-Pult und VIP-Lounge: Kevin Costner (71), Emma Roberts (34), Ciara (40) und Tiffany Haddish (46), außerdem Russell Wilson (37) und Regie-Ikone Spike Lee (68) an der Seite von Sohn Jackson Lewis Lee. Für musikalische Highlights waren laut Page Six Auftritte von SZA (36), Nelly (51) und Ashanti (45) geplant, während die "Bodak Yellow"-Rapperin zusätzlich für Applaus sorgen sollte. Auch Travis Scott (34), Jon Bon Jovi (63) und Influencerin Alix Earle (25) mischten sich unter die Gäste – und heizten Gesprächsthemen für die späte Nacht an der Bay gehörig an.

Der Abend geriet zu einem Stelldichein von Sport und Entertainment: Neben dem Bengals-Quarterback Joe Burrow und Co. wurde auch Olivia Ponton (23) gesichtet. Das Model wird seit Monaten als mögliche Freundin des NFL-Stars gehandelt. Ein Vorfall im Dezember 2024, bei dem Olivia einen Einbruch in Joes Haus meldete, befeuerte die Gerüchte. Ein weiteres Duo heizte die Dating-Gerüchte an: Alix Earle und Tom Brady tauchten nach einem College-Football-Finale in Miami erneut bei demselben Pre-Game-Event auf – ein Detail, das Spekulationen weiter anheizt. Ebenfalls gesichtet: Adam DeVine (42) mit Ehefrau Chloe Bridges (34) sowie Dylan Sprouse (33) mit Ehefrau Barbara Palvin (32). Zwischen Selfie-Blitzlicht und Backstage-Getümmel zelebrierten die Gäste der Bay-Location am Pier 48 einen offiziell entspannten Countdown auf den Football-Sonntag. Dass sich Sportgrößen wie Odell Beckham Jr. (33) und Entertainment-Schwergewichte versammelten, passte zum Ruf der Fanatics-Party als inoffizieller Hotspot des Super-Bowl-Wochenendes.

Abseits des Partypulsschlags schauten viele der Promis bereits Richtung Kickoff im Levi's Stadium, wo in Santa Clara die New England Patriots und die Seattle Seahawks um die Vince Lombardi Trophy ringen. In Deutschland wird die lange Football-Nacht traditionell zur Kaffeebar-Schicht: RTL überträgt den Kickoff um 0:30 Uhr deutscher Zeit am 9. Februar im Free-TV, dazu gibt es Streams bei RTL+ und DAZN. Die Halbzeitshow verspricht wie gewohnt Festival-Feeling. Diesmal steht Bad Bunny (31) im Rampenlicht: Der Latin-Star, der bereits 2020 an der Seite von Shakira (49) und Jennifer Lopez (56) erste Erfahrungen auf der Super-Bowl-Bühne sammelte und laut The Hollywood Reporter in der Música-Urbana-Kategorie einen Grammy nach Hause holte, übernimmt nun musikalisch die Hauptrolle. Als vierfacher Spitzenreiter unter den meistgestreamten Künstlern auf Spotify (zuletzt Ende 2025) bringt er nicht nur seine chartdominierenden Songs mit, sondern auch ein beeindruckendes Star-Ensemble aus seinem Umfeld.

Anzeige Anzeige

Getty Images Rob Gronkowski und Tom Brady beim Super Bowl 2021

Anzeige Anzeige

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Joe Burrow und Olivia Ponton

Anzeige Anzeige

Getty Images Shakira und Bad Bunny bei der Pepsi Super Bowl LIV Halftime Show in Miami, 2. Februar 2020

Anzeige