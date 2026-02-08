Dreht Shah Rukh Khan bald Fortsetzung dieses Bollywood-Hits?

Shah Rukh Khan (60) steht offenbar kurz vor einem Comeback mit Regisseurin Farah Khan – und das ausgerechnet mit einer Fortsetzung seines Kultfilms "Main Hoon Na". Wie das Portal Pinkvilla berichtet, laufen intensive Gespräche zwischen dem Superstar und der Filmemacherin über "Main Hoon Na 2", das nach "King" Shah Rukhs nächstes großes Kino-Projekt werden könnte. Der geplante Film soll wieder in Indien spielen, mit der vertrauten Mischung aus Action, Comedy und großen Gefühlen, für die Farah bekannt ist. Besonders spannend: Shah Rukh soll diesmal sogar in einer Doppelrolle vor der Kamera stehen, während gleichzeitig auch alte Weggefährten aus dem Original mit ins Boot geholt werden.

Für Bollywood-Fans ist die mögliche Reunion ein echtes Ereignis, denn Shah Rukh Khan und Farah Khan haben gemeinsam einige ihrer größten Hits gelandet. Die beiden arbeiteten bereits bei "Main Hoon Na", "Om Shanti Om" und "Happy New Year" zusammen, seitdem kam es allerdings zu keiner weiteren gemeinsamen Produktion. Pinkvilla berichtet weiter, Farah habe ein Doppelrollen-Konzept "geknackt", mit dem Shah Rukh "zwei konträre Figuren" spielen soll. Ein Insider wird zitiert: "Die Idee soll den Emotions- und Entertainment-Faktor des Sequels auf ein neues Level heben." Am Drehbuch arbeitet laut Bericht aktuell Autor Aakash Kaushik, der rund um ein neues Bedrohungsszenario für Indien eine Mischung aus Patriotismus, Action und Farahs typischem Humor entwickeln soll.

Erst vor wenigen Tagen sorgten zudem neue Spekulationen um ein mögliches Leinwand-Comeback von Shah Rukh und Priyanka Chopra (43) für großen Wirbel unter Bollywood-Fans. Denn kaum war über die Fortsetzung der "Don"-Filmreihe berichtet worden, machten auch Gerüchte um eine Reunion des beliebten Duos die Runde. Priyanka wurde in einem Interview mit dem Portal ScreenRant auf ihre möglichen Rollen in "Don 3" oder "Krrish 4" angesprochen, schwieg aber vielsagend. "Ich weiß nicht, ob ich über diese Filme sprechen kann", meinte die Schauspielerin. Mahesh Babu, der südindische Star, setzte noch einen drauf: "Das bedeutet, dass etwas läuft."

Anzeige Anzeige

Getty Images Shah Rukh Khan, Oktober 2011

Anzeige Anzeige

Getty Images Shah Rukh Khan und Farah Khan in Mumbai, Juli 2012

Anzeige Anzeige

Getty Images Priyanka Chopra und Shah Rukh Khan in Mumbai, Februar 2011