Nach Exit: Diesem Mitcamper gönnt Ariel die Dschungelkrone

Ariel musste das Dschungelcamp verlassen – und verriet kurz nach ihrem Exit, wem sie nun die Krone gönnt. Bei einer Pressekonferenz, bei der auch Promiflash anwesend war, machte die Reality-TV-Teilnehmerin deutlich, wen sie an der Spitze sieht. "Ich gönne Samira am meisten den Sieg", sagte die 22-Jährige. Gleichzeitig sprach sie über ihr Lieblingsthema, den Musiker Gil Ofarim (43), der weiterhin um den Titel kämpft.

Als Ariel im Interview darauf angesprochen wurde, ob ihr Verhalten im Camp Gils Weg Richtung Dschungelkrone beeinflusst habe, antwortete sie: "Ich habe bestimmt dazu beigetragen, indem ich ihn immer wieder konfrontiert habe, mit dem, was er getan hat und gehofft habe, dass er sich dazu äußert, wie sich auch ganz viele da draußen das erhofft haben." Ihr Ziel sei gewesen, eine klare Aussage von ihm zu hören, was jedoch nicht passierte. "Darum, in der Hoffnung, dass irgendwann eine Sprache von ihm rauskommt... Aber ja, mal gucken jetzt, wo ich nicht mehr da bin, wie es weitergeht", erklärte sie laut Promiflash.

Ariel suchte im Camp offen das Gespräch mit anderen, auch wenn es unbequem wurde. Ihre Mitcamper warfen ihr deshalb vor, auf der Suche nach Streit und Sendezeit zu sein. Auch auf die Zuschauer des Dschungelcamps wirkte manche Konfrontation, vor allem zwischen Ariel und Gil, grenzüberschreitend. Während Ariel das Geschehen im Dschungel inzwischen also vor dem TV weiter beobachtet, kämpfen Samira und Gil neben anderen Promis weiter um die Dschungelkrone.

RTL Ariel im Dschungelcamp 2026

RTL Samira Yavuz und Ariel im Dschungelcamp 2026

RTL Gil Ofarim und Ariel, Dschungelcamp 2026