Skurriles Video: Cardi B gibt Roboter Lapdance und stürzt

Cardi B (33) sorgt in San Francisco für eine Szene, die selbst in ihrer schillernden Karriere heraussticht: Die Rapperin läuft am Samstagabend mitten in der Innenstadt auf einen wartenden Roboter zu, umringt von jubelnden Fans. Vor der Menge kündigt Cardi lautstark an, der Maschine einen Lapdance zu verpassen – und lässt den Worten direkt Taten folgen. Sie tanzt eng am Metallkörper entlang, streicht mit ihren Händen über den Roboter und posiert spielerisch vor ihm, während Kameras und Smartphones jede Bewegung festhalten. Als sie sich schließlich vor der Maschine positioniert und sich zu einem Kuss in Richtung des ausdruckslosen "Gesichts" vorbeugt, kommt es zum skurrilen Zwischenfall: Auf einem von TMZ verbreiteten Video ist zu sehen, wie der Roboter genau in diesem Moment plötzlich nach vorne kippt und direkt auf Cardi zustürzt.

Die Maschine fällt zwischen ihre Beine und bringt die Rapperin aus dem Gleichgewicht, sie stößt einen Schrei aus und landet unsanft auf dem Boden. Mehrere Zuschauer eilen sofort herbei, helfen ihr auf und ziehen den Roboter von ihr weg. Cardi steht kurz darauf wieder auf den Beinen, wirkt eher überrascht als erschrocken und scheint unverletzt zu sein, bevor sie sich lachend und gestikulierend wieder der Menge zuwendet. Der ungewöhnliche Zwischenfall sorgt in den sozialen Netzwerken für reichlich Gesprächsstoff – viele Nutzer teilen den Clip und kommentieren die Begegnung zwischen Rap-Star und Roboter mit augenzwinkernden Anspielungen.

Während sich Cardi mit einem Roboter vergnügte, wartete zu Hause ein Partner aus Fleisch und Blut auf sie. Erst vor wenigen Tagen brodelte die Gerüchteküche, ob Stefon Diggs bald um die Hand der Rapperin anhalten wird. Bei einer Super Bowl-Pressekonferenz antwortete der Footballstar auf die Frage, ob Cardi nach einem möglichen Sieg auch einen Ring bekäme, mit einem vielsagenden Grinsen. "Es ist auf der Agenda, vielleicht", betonte Stefon und fügte lachend hinzu: "Ich muss aber erst meinen bekommen."

Instagram / iamcardib Cardi B, November 2025

IMAGO / Cover-Images Cardi B, Rapperin

Getty Images Stefon Diggs und Cardi B, Mai 2025