"X Factor"-Gewinner Daniel Kajmakoski ist entführt worden

Schock in Belgrad: Daniel Kajmakoski (42), Gewinner von X Factor Adria 2014, ist in der Nacht von Samstag auf Sonntag in der serbischen Hauptstadt entführt worden. Der Sänger, der in Nordmazedonien geboren wurde und seit Jahren mit seiner Familie in Belgrad lebt, wurde laut seiner PR-Managerin Milanka Rašić nahe der Betonhalle unterhalb der Festung Kalemegdan von Unbekannten überwältigt, gefesselt und in ein ausländisches Auto gezerrt. Die Täter sollen 20.000 Euro Lösegeld gefordert haben. Auf der Flucht krachte der Wagen in der Nähe von Ruma in eine Leitplanke. Die Entführer flohen zu Fuß, während der 42-Jährige von der Polizei in Sicherheit gebracht wurde.

Milanka bestätigte die Entführung auf Facebook: "Die Nachricht, dass Daniel Kajmakoski letzte Nacht in der Nähe der Betonhalle in Belgrad entführt wurde, stimmt." Nach dem Crash habe die Verkehrspolizei versucht, das Fahrzeug zu stoppen, woraufhin die Kidnapper das Weite suchten. Daniel verbrachte nach seiner Befreiung mehrere Stunden auf der Wache, bevor er nach Hause durfte. Der Musiker, der 2015 Nordmazedonien beim Eurovision Song Contest in Wien vertreten hat, gibt nach Angaben seines Teams derzeit keine Stellungnahmen "im Interesse der polizeilichen Ermittlungen". Laut seiner PR-Managerin gehe es ihm den Umständen entsprechend gut.

Daniel wuchs ab seinem sechsten Lebensjahr in Wien auf und spricht fließend Deutsch. In Belgrad hat der Sänger mit seiner Ehefrau und den gemeinsamen Kindern seinen Lebensmittelpunkt gefunden. Die Betonhalle, unweit des Zusammenflusses von Donau und Save, ist ein beliebter Ausgeh-Hotspot mit Clubs und Restaurants – hier war er unterwegs, als die Täter zuschlugen. "Nach dem kurzen Gespräch, das ich mit Daniel geführt habe, hatte ich den Eindruck, dass er den Entführern sehr ruhig und mutig begegnet ist", schilderte Milanka auf Social Media. Aktuell braucht der Star jedoch vor allem eines: Ruhe.

Getty Images Daniel Kajmakoski probt für das erste Halbfinale des Eurovision Song Contest, Wien 2015

Getty Images Daniel Kajmakoski beim ersten ESC-Halbfinale mit der Flagge Nordmazedoniens, Wien 2015

Instagram / daniel_kajmakoski Daniel Kajmakoski mit seiner Familie, August 2025