Nach Überfall: Erwägen Robert und Carmen Geiss bald TV-Ende?

Carmen Geiss (60) und Robert Geiss (62) stehen nach dem brutalen Überfall im vergangenen Jahr vor einer heiklen Frage: Machen sie nach dem Schock im Rampenlicht weiter wie bisher oder ziehen sie sich Stück für Stück aus der Öffentlichkeit zurück? Im Gespräch mit Promiflash geben die Kult-Reality-TV-Stars offen zu, dass die Ereignisse sie noch immer beschäftigen und auch ihre Sicht auf ihr TV-Leben verändert haben. Carmen erklärt: "Natürlich denkt man darüber nach, gerade nach dem vergangenen Jahr." Robert stellt wiederum klar, dass ihre Fans sie gerade dafür lieben, dass sie ihr Leben ungefiltert zeigen: "Aber am Ende des Tages sind wir so erfolgreich, weil wir authentisch sind. Das komplett zu ändern, würde nicht zu uns passen."

Die Unternehmer sind sich bewusst, dass die Offenheit ihren Preis hat. Als sie den Überfall ausführlich im Netz thematisierten und sogar Aufnahmen öffentlich machten, stießen sie nicht nur auf Mitgefühl, sondern auch auf harsche Reaktionen. Im Promiflash-Interview betont Robert: "Kritik kann man annehmen, wenn sie sachlich ist." Carmen ergänzt: "Hate ignorieren wir. Wer nur provozieren will, bekommt keine Bühne." Mittlerweile hat das Paar seine Privatsphäre und den Alltag mit den Töchtern Davina Shakira Geiss (22) und Shania Tyra Geiss (21) nach dem Überfall spürbar stärker abgesichert. Rund um die Villa in Saint-Tropez setzen sie auf deutlich mehr Sicherheit. Carmen hat für sich kleine Routinen gefunden, die ihr ein Gefühl von Kontrolle geben sollen. Sie trägt zum Beispiel einen Panikknopf am Handgelenk.

Dass die Eheleute trotz allem weitermachen, zeigt sich auch in der neuen Staffel ihrer Show Die Geissens, in der unter anderem der millionenschwere Umbau ihrer Jacht Indigo Star eine große Rolle spielt. Doch die Arbeiten an dem 40-Meter-Koloss laufen aus dem Ruder – und kosten den Jetsettern eine höhere Stange Geld als erwartet. Außerdem wird ein mögliches Tattoo von Robert Thema und eine Überraschung in den vier Wänden von ihren Töchtern. Drehorte sind Dubai, Monaco und Abu Dhabi. Doch auf welchem Beförderungsweg ist das Power-Paar am liebsten unterwegs – der Luft oder dem Wasser? "Ganz klar auf dem Wasser. Da entschleunigt man automatisch", betont Robert gegenüber Promiflash. Carmen fasst abschließend zusammen: "In der Luft will ich schnell ankommen, auf dem Wasser will ich bleiben."

Neue Folgen "Die Geissens – Eine schrecklich glamouröse Familie" ab 9. Februar um 20:15 Uhr bei RTLZWEI.

© RTLZWEI / Das Kraftbild / Severin Schweiger Davina, Carmen, Robert und Shania Geiss, "Die Geissens"-Stars

Imago Robert Geiss und Carmen Geiss in Hamburg, Januar 2018

Instagram / carmengeiss Carmen, Davina, Robert und Shania Geiss