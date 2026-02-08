Anna-Maria und Bushido setzen weiter auf Paartherapie

Ein volles Programm und ein sensibles Thema: In ihrer Instagram-Story gibt Anna-Maria Ferchichi (44) ihren Followern aktuell einen Einblick in ihren randvollen Tagesablauf in Deutschland – und spricht dabei auch offen über ihre Beziehung zu Ehemann Bushido (47). Nach einem Termin, den sie in der Story ankündigt, steht für das Paar wieder Paartherapie auf dem Plan. "Danach haben Anis und ich Paartherapie. Das haben wir jetzt zwei Monate nicht gemacht, durch den ganzen Stress, aber wir machen jetzt weiter", erklärt Anna-Maria in dem Clip. "Wir wollen einfach nicht wieder in alte Mechanismen verfallen." Diese Neuigkeit dürfte für viele Fans überraschend kommen, wo die ältere Schwester von Sarah Connor (45) doch noch Ende Januar nach der erst kürzlich überstandenen Ehekrise gemeinsam mit dem Rapper 15 Jahre Liebe feierte.

Hinter den beiden liegen bewegte Monate. Im Herbst hatten Anna-Maria und Bushido öffentlich gemacht, dass sie sich getrennt haben. Kurz darauf folgte die Kehrtwende: Anfang des Jahres bestätigten die beiden ihr Liebescomeback und machten klar, dass sie ihrer Ehe eine neue Chance geben. Parallel dazu stemmte die Großfamilie einen weiteren großen Umbruch: Der Rapper, seine Frau und die acht Kinder verließen ihr Leben in Dubai und kehrten nach Deutschland zurück. Der Umzug mit der großen Rasselbande, die Neuorientierung im Alltag und organisatorischer Stress sorgten laut Anna-Maria dafür, dass die gemeinsamen Sitzungen bei der Paartherapie zwei Monate pausieren mussten – nun wollen sie diesen Faden bewusst wieder aufnehmen.

In ihrem neuen Leben in München versuchen Anna-Maria und der Musiker ohnehin, vieles neu zu sortieren. Die Familie hat sich im noblen Stadtteil Grünwald eingerichtet, den Alltag mit acht Kindern strukturieren die beiden dort deutlich anders als noch in Dubai. Ein großer Teil des Personals wurde verabschiedet, weil das Ehepaar wieder mehr Aufgaben selbst übernehmen möchte und Wert auf ein engeres Familienleben legt. Für Anna-Maria und Bushido spielt der geschützte Raum abseits des Rampenlichts eine wichtige Rolle, um als Paar bei all den Veränderungen in Ruhe an ihrer Beziehung arbeiten zu können. Schließlich ist der Musiker auf seiner offiziellen Abschiedstournee namens "Alles wird gut" zeitlich aktuell sehr eingespannt.

Anzeige Anzeige

Imago Anna-Maria Ferchichi und Bushido bei der Bertelsmann Party 2025 in Berlin

Anzeige Anzeige

Instagram / anna_maria_ferchichi Sarah Connor und Anna-Maria Ferchichi machen zusammen Urlaub

Anzeige Anzeige

IMAGO / Berlinfoto Bushido und Anna-Maria Ferchichi, Oktober 2024