"Promis unter Palmen" ist für Gina-Lisa Lohfink große Ehre

Gina-Lisa Lohfink (39) hat es offiziell gemacht: Die Reality-TV-Bekanntheit zieht in die vierte Staffel von Promis unter Palmen ein – und könnte darüber kaum glücklicher sein. Im Gespräch mit Promiflash schildert Gina-Lisa, wie sie die Anfrage erlebt hat und welche Gefühle sie seitdem begleiten. Sie spricht von einer großen Anerkennung und betont, wie besonders der Moment für sie war, Teil des Formats zu werden. Die Teilnahme bezeichnet sie als "unfassbar" – ein Wort, das zeigt, wie sehr sie dieser TV-Coup selbst überrascht hat. Wo die neue Staffel gedreht wurde, bleibt zunächst im Verborgenen, doch fest steht: Gina-Lisa ist mittendrin und geht den nächsten Schritt im Reality-Kosmos, gemeinsam mit weiteren bekannten Gesichtern.

Zu konkreten Details lässt sich die TV-Persönlichkeit im Vorfeld nicht hinreißen, doch ein Stimmungsbild gibt sie preis. "Oje. Was haben wir nicht gemacht? Also ganz schön viel, es ist viel los. Es ist viel passiert", verrät sie Promiflash und deutet damit turbulente Dreharbeiten an. Zwischen Gruppenmomenten, Spielen und dem Miteinander in der Villa scheint es kaum ruhige Minuten gegeben zu haben, wie Gina-Lisa durchblicken lässt. Wer mit ihr einzieht und welche Allianzen oder Reibereien die Staffel prägen, bleibt noch ein Geheimnis – die Andeutungen versprechen allerdings ordentlich Gesprächsstoff für Fans des Formats, die sich auf Tempo, Trubel und TV-Drama einstellen dürfen.

Abseits der Kamera ist Gina-Lisa längst mehr als ein Kurzauftritt im Reality-TV: Die ehemalige Kandidatin diverser TV-Formate hat sich mit Auftritten als Model und als TV-Gesicht eine treue Fangemeinde aufgebaut. Auf Social Media hält die gebürtige Hessin ihre Community regelmäßig auf dem Laufenden, teilt Einblicke in ihren Alltag, Beauty-Routinen und Momente mit Freundinnen. Sie sucht gern die Nähe zu Menschen, nimmt sich Zeit für Selfies und kleine Gespräche bei öffentlichen Terminen. Ihre Mischung aus Direktheit, Glamour und Humor hat sie über die Jahre zu einer festen Größe im deutschen Reality-Kosmos gemacht – eine Basis, auf der sie nun bei "Promis unter Palmen" anknüpft.

Anzeige Anzeige

Imago Gina-Lisa Lohfink beim Box-Event The Ultimate HYPE in der Rudolf-Weber-Arena Oberhausen

Anzeige Anzeige

Joyn Alle Teilnehmer der neuen "Promis unter Palmen"-Staffel

Anzeige Anzeige

Imago Gina-Lisa Lohfink auf der Venus 2025

Anzeige