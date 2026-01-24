Louis Tomlinson widmet Liam Payne herzzerreißenden Song

Louis Tomlinson (34) setzt seinem verstorbenen Freund Liam Payne (†31) ein ganz besonderes Denkmal: Auf seinem frisch erschienenen Album "How Did I Get Here?" widmet der frühere One-Direction-Star seinem Bandkollegen den emotionalen Song "Dark to Light". In dem Stück singt Louis über Verlust, Schuldgefühle und die Frage, ob er mehr hätte tun können, um einem Menschen in tiefer Not beizustehen. Die berührenden Zeilen wie "Es ist vorbei, bevor es endet. Kein Phönix aus der Asche. Nur leere Fotos" machen klar, wem dieser Track gilt – ein leiser, aber unüberhörbarer Gruß an Liam, der im Oktober 2024 in Buenos Aires ums Leben kam.

Der Titel "Dark to Light" soll eine Anspielung auf Liams 2023 gestochenes Brusttattoo "here dark meets light" sein. In dem Stück heißt es unter anderem: "Kann ich irgendetwas tun? Ich wünschte, du könntest sehen, wie du in meine Augen schaust, noch ein letztes Mal. Würde es etwas ändern? Würde es dich zum Lächeln bringen? Könnte es dich vom Dunkel ins Licht führen?" Gegenüber MTV Brazil erklärte Louis, er wolle "nicht ins Detail gehen", der Song komme aber aus einer "sehr sentimentalen und herzlichen" Ecke – und zugleich habe das Album musikalisch genau so einen Moment gebraucht.

Während ihrer Zeit in der Band hatten Louis und Liam gelegentlich Differenzen, doch in den letzten Jahren ihres Lebens näherten sie sich wieder an und standen sich enger als je zuvor. Gemeinsam traten sie auch in Sendungen wie "Celebrity Gogglebox" auf. Die Familie von Liam wurde vor der Veröffentlichung des Songs über dessen Bedeutung informiert. Der Musiker erklärte in dem Interview mit MTV Brazil, dass der Track, so schmerzvoll er klingt, sein Ziel widerspiegelt, aus dunklen Zeiten einen positiven Ausblick zu bewahren.

Imago Liam Payne und Louis Topmlinson 2015

Getty Images Harry Styles, Niall Horan, Liam Payne, Louis Tomlinson und Zayn Malik, Mitglieder von One Direction

Instagram / roo0990 Liam Payne mit seinen Schwestern Ruth und Nicola, Dezember 2019