Kate Cassidy backt Liam Paynes (†) liebste Weihnachtskekse

Kurz vor Weihnachten teilt Kate Cassidy nun einen besonders privaten Moment mit ihren Followern auf TikTok. Die Influencerin backte Liam Paynes (†31) liebste Weihnachtskekse: kleine Lebkuchenmännchen. Während sie den Teig ausrollt, erzählt Kate von der gemeinsamen Zeit in London, in der der Sänger sich seine Lieblingskekse regelmäßig nach Hause liefern ließ. Zwischendurch blendet sie sogar bisher unveröffentlichtes Videomaterial ein: Kate und Liam liegen gemeinsam im Bett, knabbern an den schief verzierten Figuren, und Liam schwärmt hörbar, die Kekse seien "die besten überhaupt".

Umso schöner wirkt der Clip, als beim Dekorieren plötzlich Liams Weihnachtssong "All I Want (For Christmas)" in Kates Playlist auftaucht. Neben solchen Momenten verarbeitet die Influencerin weiterhin öffentlich ihre Trauer und teilt ihre Gefühle mit ihren Followern. Erst vor wenigen Wochen war sie in einem anderen TikTok-Video in Tränen ausgebrochen, nachdem ein Kommentar sie aufgefordert hatte, nicht mehr über Liam zu sprechen. Dort stellte sie klar, dass Liam für sie nicht nur ein Weltstar war, sondern ihr Partner, ihr engster Vertrauter und der Mensch, mit dem sie sich eine gemeinsame Zukunft vorgestellt hatte.

Kate gewährt damit einen besonders emotionalen Einblick in ihre Erinnerungen an die gemeinsame Zeit mit Liam, der 2024 auf tragische Weise ums Leben kam. Der frühere One Direction-Star verstarb im Alter von 31 Jahren nach einem Sturz von einem Hotelbalkon in Buenos Aires. Die Ermittlungen zu seinem Tod ziehen sich weiter hin: Eine Anhörung wurde erneut verschoben, ein neuer Termin ist nun für Mai 2026 angesetzt.

TikTok / kateecass Kate Cassidy backt Lebkuchenmännchen

TikTok / kateecass Kate Cassidy und Liam Payne essen Lebkuchen in London

Instagram / kateecass Liam Payne und Kate Cassidy, 2024