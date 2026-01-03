Liam Paynes Schwester ehrt ihn mit einem rührenden Tattoo

Ruth Gibbins hat zum Jahreswechsel ein sehr persönliches Zeichen für ihren verstorbenen Bruder Liam Payne (†31) gesetzt. Auf Instagram zeigte die 34-Jährige am Freitag mehrere Fotos, darunter ein neues Tattoo mit der Aufschrift "11.378 days". Es erinnert an die Anzahl der Tage, die Liam bis zu seinem Tod im Oktober 2024 gelebt hat. Zusätzlich präsentierte sie drei kleine Herzen hinter ihrem Ohr – ein stilles Symbol für sie selbst, ihren Bruder Liam und ihre Schwester Nicola.

In derselben Fotostrecke teilte Ruth auch ein Bild eines Rotkehlchens, das auf einem Zaun sitzt. Viele ihrer Follower ordneten das Motiv sofort als Trost-Symbol ein, denn in Großbritannien gilt das kleine Vögelchen oft als Zeichen dafür, dass ein verstorbener Mensch in Gedanken ganz nah ist. Ruth hatte in früheren Beiträgen schon deutlich gemacht, wie sehr sie den Sänger vermisst und dass sie in solchen Momenten des Alltags nach kleinen Zeichen sucht, die sie an ihn erinnern.

Seit Liams Tod zeigt sich die Familie immer wieder sehr offen, wenn es um ihre Trauer geht. Während Ruth eher leise Erinnerungen teilt und in emotionalen Texten von ihrem Bruder spricht, macht auch Liams Freundin Kate Cassidy öffentlich klar, wie unglaublich er ihr fehlt. Die Influencerin berichtete etwa in einem TikTok-Video von ihrem Alltag ohne den Sänger und betonte, sie werde den Sänger "für immer lieben". "Wer auch immer in meiner Zukunft an meiner Seite ist, muss akzeptieren, dass ich Liam immer lieben werde. Ich werde immer über Liam sprechen, über Liam lachen, über Liam weinen", beteuerte die Influencerin.

Imago Liam Payne, Sänger

Instagram / roo0990 Liam Payne mit seinen Schwestern Ruth und Nicola, Dezember 2019

IMAGO / Bestimage Liam Payne und Kate Cassidy, März 2024